A Delegacia Regional da Polícia Civil de Formiga recebeu dois veículos em solenidade realizada na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (6).

Os veículos, uma Pick-up Fiat Toro e um Citroen Aircross, foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do ex-deputado Jaiminho Martins, atendendo a um pedido do vereador Sandrinho da Looping. A indicação foi feita no ano passado.

Estiveram presentes na entrega, que contou com o governador de Minas, Romeu Zema, o delegado regional, Irineu Coelho Filho, o sub-inspetor Tiago Miranda, o inspetor Luciano Penido, o investigador Rodrigo, além de Jaiminho Martins e Sandrinho da Looping.