Começou nesta terça-feira (9) a distribuição para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) de mais 315.600 doses da vacina CoronaVac, recebida no domingo (7/). Essa é a quarta remessa recebida do Ministério da Saúde. Além dos trabalhadores da saúde, idosos de 90 anos ou mais também começam a ser imunizados em todo o estado. Mais de 100 mil idosos devem ser contemplados neste momento, em mais uma etapa da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Os aviões, em direção às unidades regionais, começaram a sair do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, por volta das 11h30. A logística, desenvolvida pelas Forças de Segurança do Estado (Policia Militar de Minas Gerais, Policia Civil de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), levou em consideração a efetividade de entrega dos imunizantes para a população.

O secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, explicou que uma equipe foi montada com representantes de todas as Forças de Segurança do Estado para auxiliar na distribuição da vacina de forma mais efetiva.

“A partir da chegada da vacina do Ministério da Saúde, o objetivo é que a gente distribua com segurança, rapidez, e que essa logística possa atender as regionais para imunização da população mineira”, explicou.