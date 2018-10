Da Redação

Várias pessoas ficam feridas após um acidente com álcool líquido registrado em Itapecerica na tarde desse sábado (20).

De acordo com as informações do Samu, por volta das 13h30, a Central de Regulação do serviço foi acionada para o atendimento de uma ocorrência na Rua José Líbano, bairro Nossa Senhora das Graças, onde estavam várias vítimas com queimaduras.

No local foram encontradas 10 mulheres, todas com queimaduras. Dentre as vítimas, uma estava com 63% do corpo

queimado e outras duas com 54%, uma com 45%, três com 36%, uma com 27%, uma com 18% e outra com 9%. Devido ao número de vítimas, ambulâncias de Divinópolis, Oliveira e Cláudio e Santo Antônio Do Monte

foram dar apoio nesta ocorrência.