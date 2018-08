Paulo Coelho – Últimas Notícias

Averiguando denúncias recebidas sobre a falta de condições adequadas da Santa Casa de Caridade de Formiga para o atendimento de pacientes politraumatizados encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jornal Nova Imprensa ouviu alguns profissionais que prestam serviço no hospital, colhendo dados e informações a respeito. Após as entrevistas, é possível concluir que na área de ortopedia, apenas os casos de média complexidade têm recebido o tratamento adequado na unidade de Saúde.

“Algumas vezes na ortopedia, o que temos feito beira a irresponsabilidade”, afirmou um médico que assim justifica a fala dele: “A falta de estrutura e a não disponibilização de uma equipe completa é o que se vê por aqui. Como podemos ser referência do Samu Regional, possuindo apenas equipes de sobreaviso?”.

Questionado sobre o que teria acontecido com as 30 vítimas do acidente ocorrido em Formiga no dia 31 de julho, quando um coletivo colidiu com um muro, se a intensidade do impacto tivesse sido maior, o médico foi mais uma vez taxativo: “graças a Deus não foi. É certo que num caso destes, de calamidade, nenhum hospital está preparado 24 horas para receber de uma só vez tantos feridos, mas, ninguém sabe o que pode ocorrer de repente, não é?”.