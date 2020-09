Registros de testamentos em cartórios de Minas Gerais tiveram aumento de 170% em quatro meses, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil- Conselho Federal (CNB-CF). Em abril, foram formalizados 134 testamentos, em julho, foram 362.

Para Eduardo Calais, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Minas Gerais (CNB/MG), o aumento dos registros ocorre devido à pandemia do coronavírus. “As pessoas estão vivenciando a morte mais de perto e de forma repentina durante esta pandemia e isso pode ter influenciado o interesse nos testamentos”, contou.

Segundo o levantamento, houve aumento na busca por orientações sobre os testamentos por idosos, profissionais da saúde e até mesmo jovens, que fazem parte do grupo de risco da Covid-19.

O testamento público é um documento em que alguém declara como e para quem vai deixar seus bens após a morte. Os valores do registro deste tipo de testamento podem variar de R$ 73 até R$3.500 dependendo do valor dos bens.