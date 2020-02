A Secretaria de Cultura de Formiga divulgou, na tarde desta segunda-feira (10), o regulamento do Festival Louva Formiga, que será realizado no dia 27 de março (sexta-feira), na praça do Terminal Rodoviário.

As inscrições para a terceira edição do festival terão início no dia 26 de fevereiro e serão encerradas no dia 6 de março.

Para se inscrever, o interessado deve enviar um e-mail para o endereço eletrônico: festivallouvaformiga@gmail.com.

O formulário necessário está anexo ao regulamento, que já está disponível no site oficial da administração municipal ou pode ser baixado AQUI.