A equipe do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) se reuniu nesta quarta-feira (22) com feirantes que comercializam peixe na Feira Livre. Esteve presente também o presidente da Colônia de Pescadores Z-6 de Formiga, Evaldo Ribeiro de Araújo.

Na oportunidade, foram discutidas as medidas necessárias para que seja feita a regularização da venda de peixes na Feira Livre, seguindo a legislação vigente.

Apresentadas as demandas dos pescadores, a médica veterinária Natália Gontijo fez uma explanação sobre a legislação sanitária vigente (federal, estadual e municipal) e se colocou à disposição para auxiliar nas adequações necessárias.

Evaldo, que estará em uma reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), se dispôs a buscar mais informações pertinentes ao tema, inclusive, se necessário, agendando uma visita da equipe do SIM aos técnicos do ministério.