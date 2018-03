Ricardo Silva Neves, de 54 anos, mais conhecido como Ricardinho, o Rei das Embaixadas, esteve em Formiga sábado (17), para fazer um trajeto de 17 quilômetros até Córrego Fundo, tocando a bola sem deixá-la cair. A iniciativa foi organizada pelas prefeituras de Formiga e Córrego Fundo e contou com o apoio das polícias militar e rodoviária.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, Ricardinho, saiu de uma empresa de viação, passou pelo Centro de Formiga e seguiu pela MG-050 até chegar a Córrego Fundo, onde foi recebido por uma grande quantidade de moradores. O trajeto levou cinco horas.

Natural de Belo Horizonte, Ricardinho iniciou as peripécias com a bola de futebol aos 4 anos. Em 2014, apresentou a Brazuca, bola oficial da Copa do Mundo no Brasil. O nome dele também está presente no Guiness Book, o Livro dos Recordes. Atualmente, ele está em preparação para participar da abertura da Copa do Mundo na Rússia.

Conheça alguns feitos de Ricardinho:

Saltou de paraquedas a mais de 10 mil pés de altura sem deixar a bola cair, diante de um público de 94 mil pessoas no estádio do Mineirão.

Caminhou 1.558 km da cidade de Culiacan, no México, a San Isidro, na Califórnia (EUA), durante 28 dias, sem deixar a bola tocar no chão, totalizando 1.265.793 embaixadas.

Desceu 575 degraus do Edifício Copan, em São Paulo, para o programa Domingão do Faustão.

Subiu 275 degraus das escadarias do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, fazendo embaixadas.

Caminhou 756 km de Belo Horizonte a Brasília, fazendo embaixadas durante 13 dias, a convite do ex-ministro Edson Arantes do Nascimento (Pelé) para a Campanha

Nacional das Paralimpíadas de Atlanta 96 (EUA).

Gravou três comerciais para Coca-Cola internacional, sendo transmitido por mais de 88 países.

Foi recebido pelo ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarnegger, em sua casa em Hollywood, após quebrar um recorde mundial de embaixadas durante a Copa do Mundo no Convention Center de Los Ângeles, em junho de 1994. Estavam presentes também artistas como Eddie Murphy e Tina Turner

Gravou um programa especial para o SBT atravessando a famosa ponte Golden Gate em San Francisco, nos EUA, sem deixar a bola cair, enfrentando uma forte ventania.