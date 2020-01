Apesar do período de férias escolares ainda não ter terminado, as aulas de iniciação musical, contrabaixo e de zumba, realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, foram reiniciadas.

O conteúdo de iniciação musical é voltado para o público infantil, crianças de 5 a 8 anos. Adultos e crianças a partir de 11 anos participam das aulas de contrabaixo e das oficinas de zumba.

De acordo com a pasta, as aulas de música acontecem às terças e quintas-feiras no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (Casa do Engenheiro).

Os interessados em participar podem procurar a secretaria das 8h às 16h.