Após receber uma denúncia de que um jovem negro sofreu agressão dentro do Campus Pampulha no sábado (28), a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida, autorizou a instauração de sindicância investigatória para apurar o caso. Conforme a denúncia formalizada em um Boletim de Ocorrência, o homem de 32 anos foi agredido por seguranças terceirizados próximo ao prédio da Faculdade de Letras. A ação foi filmada por várias pessoas.



De acordo com a universidade, a sindicância investigatória é uma medida concreta para que a apuração dos fatos “assegure a oportunidade de manifestação a todos os envolvidos e para que a UFMG atue com base na justiça e na igualdade, cumprindo sua missão como instituição pública que preza pelo respeito à diversidade e pelo compromisso com os direitos humanos”.



Na nota oficial, divulgada no início da tarde desta segunda-feira (30), a reitora e o vice-reitor, Alessandro Fernandes Moreira, informam que a UFMG “expressa seu repúdio a quaisquer atos de violência, opressão, constrangimento, praticados contra integrantes da Instituição ou membros da comunidade externa”.



Grupos de alunos apresentaram repúdio ao caso de violência. Além do Diretório Acadêmico dos alunos da Faculdade de Letras, o Movimento Negro UFMG se manifestou nas redes sociais contra o ato: