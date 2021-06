Renan Calheiros (MDB), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado Federal, anunciou nesta sexta-feira (18) lista de 14 pessoas que passarão a serem investigados pela comissão.



Dentre os nomes, estão o atual ministro da Saúde Marcelo Queiroga, o ex-chefe da mesma pasta, general Eduardo Pazuello, e o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência Fabio Wanjgarten.

Em suma, a medida determina que a relatoria da CPI vê indícios de crimes cometidos por essas pessoas dentro do escopo de ações e omissões do governo federal durante a pandemia de Covi-19 no país.

A lista foi encaminhada ao presidente da comissão, Omar Aziz (PSD).

Nomes que passarão a ser investigados:

Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde

Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde

Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores

Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência

Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde

Nise Yamaguchi, médica defensora da cloroquina, apontada como membra do "gabinete paralelo"

Paolo Zanotto, virologista defensor da cloroquina, também suspeito de ser parte do grupo parelelo

Carlos Wizard, empresário e conselheiro de Pazuello

Arthur Weintraub, ex-assessor especial da Presidência

Francieli Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização

Marcellus Campêlo, ex-secretário de Saúde do Amazonas

Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde

Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde

, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde Luciano Dias Azevedo, anestesista da Marinha apontado como autor de proposta para alterar a bula da cloroquina

Fonte: O Tempo