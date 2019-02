O relatório final das análises feitas pela Fundação “SOS Mata Atlântica” no Rio Paraopeba foi divulgado na manhã desta quarta-feira (27) e revelou a presença de metais pesados na água do rio em municípios do Centro-Oeste.

Os metais são rejeitos decorrentes do rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano. O relatório completo, com resultado de todas as análises feitas no estado, pode ser acessado na internet.

Em sua conclusão, o documento afirma que o dano ambiental “sem parâmetros no país, e no mundo, tornou as águas do Rio Paraopeba impróprias e indisponíveis para usos em uma extensão de 305 quilômetros, que ficou com qualidade péssima e ruim – portanto, em desconformidade com os padrões definidos na legislação vigente”.

A “Expedição Paraopeba” analisou a qualidade da água em 305 km do rio em 21 municípios de Minas Gerais entre os dias 31 de janeiro e 9 de fevereiro. Ao todo, foram analisados 22 pontos do Rio Paraopeba.