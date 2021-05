O comediante Renato Aragão acionou a Justiça contra um ex-funcionário de sua empresa por suposto desvio de R$ 3,3 milhões. A informação foi revelada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, apresentado por Sônia Abrão, na Rede TV!, nessa terça-feira (11).

Conforme a denúncia enviada à Justiça, o intérprete de Didi diz que o ex-funcionário da empresa Renato Aragão Produções teria falsificado cheques e modificado os nomes dos beneficiários. Dessa forma, ainda de acordo com a denúncia, o suspeito realizava os saques das contas do humorista.

O processo diz que o suspeito teria atuado ao longo de seis anos, chegando a modificar até a assinatura de Lilian Aragão, esposa do humorista. Ao perceber o crime, o suspeito foi demitido e um boletim de ocorrência foi registrado.

Por fim, o ator acionou a Justiça contra o ex-funcionário. Renato Aragão também teria incluído os bancos no processo, alegando falhas na segurança das agências, que liberaram os saques com os cheques falsificados. O humorista pede no processo que as instituições financeiras restituam todo valor desviado.