Redação UN

Conforme prevê lei municipal, todas as obras realizadas pelo município de Formiga possuem garantia de 5 anos, tempo em que, em caso de problemas, a empresa responsável pelo serviço deve realizar as devidas manutenções.

De acordo com a Prefeitura, esta é a situação da rua dos Professores, localizada no bairro Santa Teresa, cujo calçamento, feito em bloquetes, foi bastante danificado por causa das chuvas, formando amontoados de material que deixou a via intransitável em alguns pontos. A obra foi concluída em outubro.

De acordo com a Secretaria de Obras, a empresa responsável já foi notificada sobre o problema e deverá iniciar os reparos na semana que vem.