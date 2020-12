Redação UN

Na manhã de segunda-feira (28), poucos dias após a realização de reparos no muro da cabeceira do pavimento da ponte da rua Doutor Teixeira Soares, no bairro Engenho de Serra, novos problemas foram detectados no local após as fortes chuvas.

De acordo com informações da Secretaria de Obras, enviadas ao portal na noite de terça-feira (29), não houve problemas com a ponte e sim um vazamento de água devido ao rompimento de uma adutora de 75 milímetros que acabou lavando a areia da base, provocando abatimento no piso e de parte da calçada.

Desde a detecção do problema, servidores do Saae passaram a trabalhar no local, cujos reparos deverão ser concluídos ainda nesta quarta-feira.