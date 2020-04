Um jovem de 23 anos e uma jovem, de 18, foram presos na noite desse domingo (26), no Centro de Arcos.

De acordo com a Polícia Militar, o casal transitava em um Fiat Palio pela avenida Governador Valadares e a abordagem foi motivada por causa dos faróis do veículo, que estavam apagados.

A condutora do carro é inabilitada. O passageiro foi submetido a busca pessoal e com ele foi encontrado um objeto com cheiro de maconha. Ele relatou aos policiais que é usuário de drogas desde os 15 anos e que na casa dele, no bairro Floresta, havia mais drogas.

Em continuidade à ocorrência, foram apreendidos: um tablete e uma bucha de maconha, uma réplica de arma de fogo, frascos de anabolizantes e dois celulares.