O Sindicato das Escolas Particulares de Minas quer mudar o calendário escolar deste ano. O objetivo é evitar os prejuízos com o ano letivo quando começar a reposição das aulas perdidas por causa da pandemia do coronavírus. A recomposição pode se estender até 2021.

Segundo a Zuleica Reis Avila, presidente do sindicato, a proposta é adiantar férias e feriados para este período de isolamento social. Como as aulas estão suspensas, essas datas começariam a valer agora, para que, no segundo semestre, quando a reposição deve começar, as aulas possam ser repostas sem interrupção.

Zuleica afirmou ainda que o calendário escolar deve ser cumprido, pois a lei determina 800 horas de aula e que a recomposição pode ir até o início do próximo ano.

As aulas no ensino particular estão suspensas desde a última semana de março, quando uma decisão do TRT determinou o fechamento das escolas.