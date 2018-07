A represa de uma hidrelétrica em construção no sul do Laos se rompeu e inundou vilarejos da região, informaram nessa terça-feira (24) autoridades locais. A agência oficial do Laos afirma que há mortos, embora não tenha divulgado o número. Centenas de pessoas estão desaparecidas e mais de 6 mil estão desabrigadas.

A represa Xepian-Xe Nam Noy, situada a 550 km da capital Vientiane, se rompeu na noite dessa segunda-feira (23), liberando 5 bilhões de metros cúbicos de água. Brigadistas e barcos foram enviados à área do distrito de San Sai, na província de Attapeu. Chove muito na região.

A água atingiu seis aldeias na região e obrigou cerca de 6,6 mil pessoas a deixarem suas casas. Imagens divulgadas pela imprensa internacional mostram moradores ilhados nos tetos das casas.

A empresa que está construindo a represa disse que chuvas fortes e enchentes provocaram o rompimento e que está cooperando com o governo do Laos para ajudar a resgatar os moradores de vilarejos nas vizinhanças da represa.