O período de estiagem crítico no país, que tem resultado em baixos níveis de reservatórios por todo o Brasil, também impactou a represa de Vargem das Flores, na divisa de Betim com Contagem. Na quarta-feira (1º), o nível do reservatório era de 65%. Apesar de estar acima de vários de outras regiões do país, a represa está com o menor índice dos últimos 19 meses.

Desde 1º de janeiro de 2020, quando a água ocupava 61,9% da capacidade, a represa não tinha um índice tão baixo como atualmente. Para se ter uma ideia, em 1º de setembro de 2020, há um ano, o nível estava em 79,5%, 14,5 pontos percentuais a mais que atualmente.

E olha que a represa verteu duas vezes neste ano, em março e abril, quando atingiu 100% de sua capacidade. No entanto, o baixo índice de chuva durante o ano e o aumento do uso de água pela população podem ter se refletido no índice atual.

Mesmo assim, a Copasa rechaça qualquer possibilidade de racionamento no abastecimento à população.