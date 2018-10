A administração municipal, representada pelo chefe de Gabinete, Alex Arouca, e pelo ouvidor Welerson de Andrade, está divulgando o projeto “Prefeitura de Portas Abertas”, que visa a promover a transparência dos atos administrativos de Formiga aos cidadãos formiguenses.

A iniciativa prevê visitas guiadas aos departamentos, secretarias, coordenadorias e autarquias para que o cidadão possa conhecer um pouco mais da estrutura do Executivo formiguense.

Na quinta-feira (18), Alex e Welerson estiveram no Unifor-MG e fizeram a divulgação do projeto aos alunos e profissionais da instituição. Nesta terça-feira (23), eles irão à Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente) e no sábado (27) na UAB. O IFMG também receberá a visita dos representantes nesta semana, mas o dia ainda não foi definido.

De forma dinâmica e interativa, o cidadão que quiser conhecer o funcionamento da administração municipal, acompanhado de um guia, percorrerá a Prefeitura, onde serão apresentadas as rotinas e as responsabilidades de cada setor. Para participar do projeto, será preciso agendar as visitas antecipadamente, na Ouvidoria Municipal. Elas ocorrerão semanalmente, às quartas-feiras, às 10h. O critério de seleção das pessoas será feito de acordo com a ordem cronológica de agendamento.

A Ouvidoria Municipal está localizada no segundo andar do prédio da Prefeitura, na rua Barão de Piumhi, 121, no Centro de Formiga. O telefone de contato é o 37 3329-1802. O e-mail é ouvidoriaformiga@gmail.com.