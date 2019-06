Convocada pelo vereador Cabo Cunha foi realizada na tarde de quinta-feira (13), uma reunião na Santa Casa de Caridade de Formiga, com representantes da sociedade de Formiga e região, para dar conhecimento à comunidade da importância de todos ajudarem a entidade como puderem.

Estiveram presentes representantes das lideranças religiosas da cidade, Assembleia de Deus, Paróquia São Vicente Férrer, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Comunidade Nossa Senhora do Rosário, entidades formiguenses, Prefeitura de Formiga, Acif/CDL, Missão Marta e Maria, Associação Mão Amiga, Câmara Municipal, Pastoral Carcerária, Secretaria Municipal de Saúde, ASAM, Tatame do Bem, Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica Irmão Otaíde Feltrim, Loja Maçônica Ciência e Virtude, Penitenciária de Formiga, Corpo de Bombeiros e representantes da Prefeitura de Córrego Fundo.

A reunião foi presidida pelo vereador que estava acompanhado pela gestora da Santa Casa, Myriam Coelho, que fez um breve resumo sobre a situação financeira da entidade e explicou que o novo modelo de gestão está sendo feito com o objetivo de reestruturar o hospital, tornando-o assim sustentável.

O objetivo da reunião foi mobilizar a comunidade para que sejam desenvolvidas campanhas solidárias permanentes a fim de colaborar com a manutenção da entidade. Essas campanhas deverão acontecer durante todo o ano, para arrecadar materiais de uso contínuo do hospital, como fraldas, mantimentos e materiais.

Myriam comentou também que é objetivo da administração da entidade oferecer cada vez mais serviços. “Desde o ano passado já conseguimos reabrir serviços, como a UTI Neonatal e 7 leitos de UTI Adulto, além da terceirização do serviço de Hemodinâmica, que é muito importante para atender à população”, comentou.

Alguns dos presentes manifestaram interesse em colaborar com a entidade. Segundo Antônio José do Patrocínio, presidente do Conselho de Pastores de Formiga, a Santa Casa precisa da atenção de toda a sociedade. “Os problemas da Santa Casa são nossos problemas, é o único hospital que podemos recorrer nas horas de dificuldades, principalmente os mais necessitados e que não têm condições de buscar tratamento em outras cidades. Vamos juntos buscar melhorias e mudar o cenário da Santa Casa”, ressaltou.

O chefe de gabinete da Prefeitura de Formiga, Jaderson Teixeira, reforçou que continuará com a ajuda que o Banco de Alimentos faz toda semana, com produtos para compor a alimentação dos pacientes, acompanhantes e funcionários da Santa Casa.

Além dessas campanhas permanentes, que são muito importantes para a Santa Casa, é importante lembrar que são desenvolvidas campanhas periódicas, realizadas pela Central de Teledoações, que tem como objetivo arrecadar valores, junto à população de Formiga e região. Todos podem ajudar, existem várias formas de contribuir com o hospital.