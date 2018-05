Nessa terça-feira (15), o secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, o supervisor de Esportes, Célio Pacheco e o presidente da torcida organizada de Formiga China Azul, Marcão, estiveram na Toca 1 do Cruzeiro Esporte Clube para acertar o período de treinamento dos atletas formiguenses escolhidos em uma seletiva do Cruzeiro no município, no dia 24 de março.

Foi tratado ainda sobre uma nova data para a partida entre a Seleção de Formiga e o sub-20 Cruzeiro, que é tetra campeão brasileiro.

Além dos três representantes de Formiga, participaram da reunião o diretor da categoria de base do Cruzeiro, Quintiliano Lemos; o diretor de captação de atletas, Ageu; o treinador da categoria sub-20, Célio Lúcio, e o supervisor da categoria sub-20, Claudiomir Rates.

De acordo com Cid Corrêa, os cinco atletas sub-15 selecionados em Formiga treinarão na Toca 1 por uma semana com os jogadores do Cruzeiro. Já os 13 atletas formiguenses sub-13 ficarão por um dia.

O jogo do sub-20 do Cruzeiro contra a Seleção de Formiga ficou agendado para o dia 10 de junho. A partida fará parte das comemorações pelo aniversário de Formiga (6 de junho). A partida começará às 10h30, no campo do Vila Esporte Clube.