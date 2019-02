Nessa quinta-feira (21) a Associação de Amigos e Moradores de Furnastur (Amafurnas) e representantes dos clubes e comércios instalados em Furnastur se reuniram a Polícia Militar para discutirem a segurança no balneário durante o Carnaval.

A reunião foi presidida pelo major Rodrigo César Silva e pelo tenente Cristian e contou com a da,presidente da Amafurnas, Maria Elizabeth de Gouvêa, do presidente do Clube Náutico Formiguense, Thadeu Lessa Mourthè , dos representantes do Furnas Náutico Clube, Sérgio e Creosmar e dos representantes dos comerciantes de Furnastur, João Evangelista de Assis Chagas e Maria do Carmo Barbosa.

Durante o encontro, a PM garantiu presença em Furnastur durante o período de carnaval/2019 e fez recomendações.

A Amafurnas garantiu apoio aos policiais disponibilizando computadores no Posto Policial, internet e acesso às imagens das 28 câmeras instaladas em Furnastur. Dessa forma, os policiais terão controle das principais avenidas do bairro e estarão aptos a intervir quando necessário.