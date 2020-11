Na tarde de terça-feira (3), representantes dos movimentos populares em favor de Furnas e Peixoto estiveram presentes em uma reunião a convite do Deputado Cássio Soares para tratar dos últimos ajustes da PEC 52 e do cronograma de apresentação do relatório.

Estiveram na reunião presencialmente Thadeu Alencar do Pró Furnas 762 e o Vereador Priminho representante do Lago de Peixoto. Participaram online Fernando Fernandes e Luciana Cordeiro do Lago de Peixoto, Rogério Fernandes , Elisa Ordones e Paulo Coelho do Pró Furnas 762, Thalita do grupo Todos Por Furnas e Peixoto.

O deputado explicou a preocupação em atender os anseios dos movimentos, com conhecimento da realidade e alertou que a luta não se encerra com a PEC52. Objetivo da reunião foi de fazer a tramitação com consciência dos fatos que podem advir após, discutir soluções para evitar ou atenuar quaisquer efeitos colaterais e passar para os movimentos populares uma previsão de cronograma.