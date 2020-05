O presidente da Associação dos Pais dos Alunos do Cemap (Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem), sargento Carlos Alberto, e a diretora da instituição, Débora Bessas, estiveram na Câmara Municipal, na terça-feira (19), para solicitarem apoio do Legislativo na tentativa de anexar à escola a quadra poliesportiva que fica nos fundos do prédio.

Sargento Carlos Alberto e Débora se reuniram com o presidente da Casa, Mauro César, e o assessor jurídico do Legislativo, Antônio Monteiro Júnior, e explicaram que, atualmente, algumas pessoas utilizam a quadra para usar drogas e depredar o patrimônio público.

“Muitos boletins de ocorrência já foram lavrados para denunciar o mau uso da quadra, inclusive para assédio sexual. A associação levantou recursos junto aos pais dos alunos para a compra de grades e um portão, que queremos que sejam colocados no local, com o objetivo de oferecer mais segurança à população. Outro pedido nosso é para que a Secretaria de Educação possa fazer a instalação”, explicou o presidente da associação.

Débora ainda ressaltou que a anexação da quadra ao Cemap será de grande utilidade para os alunos da instituição, proporcionando melhorias no aprendizado dos mesmos.