No fim de outubro, o mundo deu as boas-vindas à mais nova reserva de céu escuro no Reino Unido. A reserva natural Cranborne Chase Area of Outstanding Natural Beauty (ANOB) entrou para a lista da International Dark-Sky Association (IDA) após 10 anos de esforços dos moradores da região, no sul da Inglaterra, para tornar o céu ideal para a observação de estrelas.

arrow-options Reprodução/Twitter/talklandscape A reserva natural Cranborne Chase Area of Outstanding Natural Beauty é uma das melhores do mundo para ver estrelas

Segundo o tabloide britânico Metro , para dar a Cranborne Chase ANOB um céu estrelado como poucos, os habitantes que residem no entorno da reserva natural passaram a apagar as luzes de suas casas durante todas as noites do ano.

O resultado foi a maior área de escuridão de qualquer reserva do tipo no Reino Unido, de acordo com Adam Dalton, gerente do programa International Dark-Sky Places da IDA. “É uma enorme área de quase 1 mil km 2 a menos de duas horas de Londres e Bristol. Para aqueles vivendo e visitando este lindo lugar, é algo que deve ser celebrado e aproveitado”, comentou.

Linda Nunn, diretora do Cranborne Chase ANOB, lembrou que a oportunidade de ver estrelas também é essencial para se ter uma bela paisagem. “Nós pensamos as nossas paisagens como sendo no chão, mas 50% delas está acima das nossas cabeças, no céu”, disse.

Ela acrescentou que um céu estrelado não é bom apenas para os astrônomos e observadores de estrelas, mas também para a economia de energia, para o bem-estar dos indivíduos e para os animais de vida noturna. “Nós estamos felicíssimos em desempenharmos nosso papel”, concluiu.

Outras reservas de céu escuro ao redor do mundo

arrow-options shutterstock Linda Nunn, diretora da reserva natural de Cranborne Chase, observou que metade da beleza das paisagens está no céu

Embora seja a mais recente, a Cranborne Chase ANOB não é o único ponto do mundo ideal para ver estrelas, de acordo com os critérios da International Dark-Sky Association. Ao redor do globo, estas são as outras 13 reservas de céu escuro que você pode visitar um dia:

Aoraki Mackenzie, Nova Zelândia Brecon Beacons National Park, País de Gales Central Idaho, EUA Parc National Cévennes, França National Park Exmoor, Inglaterra Kerry, Irlanda Mont-Megantic, Canadá Moore’s Reserve, Inglaterra Reserva Natural NamibRand, Namíbia Pic du Midi, França Rhön, Alemanha Snowdonia National Park, País de Gales Westhavelland, Alemanha

Então se você é fã de uma reserva natural e de um céu cheio de estrelas à noite, uma visita a um destes 14 destinos (incluindo a Cranborne Chase), pode ser uma boa ideia para suas próximas viagens.