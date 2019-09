Os investimentos em títulos do Tesouro Direto, em agosto, chegaram a R$1,98 bilhão, enquanto os resgates foram de R$ 2,10 bilhões, sendo R$ 1,95 bilhão em recompras e R$149,31 milhões em vencimentos, com resgate líquido de R$126,39 milhões, informou nesta quarta-feira (25), a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia.

Segundo a secretaria, os resultados de agosto mostram que o pequeno investidor continua ampliando a sua participação no programa. As aplicações de até R$1 mil representaram 67,46% das operações de investimento no mês. Esse foi o maior percentual da série histórica, superando o recorde registrado em março de 2019, de 65,05%. O valor médio por operação foi o menor da série histórica, de R$4.428,02.

Os títulos mais demandados pelos investidores foram os títulos indexados à taxa Selic, o Tesouro Selic, que totalizaram R$ 986,74 milhões, representando 49,96% das vendas. Os títulos indexados à inflação, o Tesouro IPCA+ e o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, somaram, em vendas, R$619,75 milhões, e corresponderam a 31,38% do total, enquanto os títulos de prefixados, o Tesouro Prefixado e o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais, totalizaram R$368,61 milhões em vendas, ou 18,66% do total.

Nas recompras, predominaram os títulos indexados à taxa Selic, que somaram R$ 1,07 bilhão (54,81%). Os títulos remunerados por índices de preços (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais e Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais) totalizaram R$ 617,78 milhões (31,64%), os prefixados, R$264,51 milhões (13,55%).

Quanto ao prazo, a maior parcela de vendas se concentrou nos títulos com vencimento entre 5 e 10 anos, que alcançaram 67,87% do total. Em seguida, as aplicações em títulos com vencimento acima de 10 anos representaram 19,29%, enquanto os títulos com vencimento de 1 a 5 anos corresponderam a 12,84% do total.

Estoque

Em agosto de 2019, o estoque do programa fechou em R$58,13 bilhões, um crescimento de 0,56% em relação ao mês anterior, de R$57,81 bilhões.

Os títulos remunerados por índices de preços se mantêm como os mais representativos do estoque, somando R$ 27,88 bilhões, ou 47,95% do total. Na sequência, vêm os títulos indexados à taxa Selic, totalizando R$20,03 bilhões (34,45%), e os títulos prefixados, que somaram R$10,23 bilhões, com 17,60% do total.

Base de investidores

Em agosto de 2019, o total de investidores ativos no Tesouro Direto, isto é, aqueles que atualmente estão com saldo em aplicações no programa, atingiu a marca de 1.130.058 pessoas. No mês passado, 20.695 investidores tornaram-se ativos, um crescimento de 1,87% em relação ao mês anterior. Já o número de investidores cadastrados no programa cresceu em 224.395, ou 4,90% na comparação com julho, chegando a 4.803.310 pessoas.

