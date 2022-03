Nesse sábado (12), circularam nas redes sociais, vídeos de populares danificando a residência, bairro Nossa Senhora de Lourdes, de um suspeito de ter cometido o crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima uma adolescente de 12 anos.

A lei determina que menores de 13 anos não tem liberdade sexual, de maneira que a prática de qualquer ato libidinoso envolvendo criança é considerado crime.

O homem foi detido no dia em que os pais da vítima acionaram a Polícia Militar, contudo, não foi ratificado o flagrante.

Os moradores do bairro ficaram revoltados com a situação e depredaram o imóvel, onde o suspeito residia com sua mãe.

A PM esteve três vezes no local, registou duas ocorrências e apreendeu um adolescente, o qual aparecia no vídeo depredando o imóvel.

O menor foi encaminhado, junto com o seu representante legal, à presença da autoridade de polícia Judiciária.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou ao portal que instaurou um procedimento para apuração dos fatos e que a vítima já passou por exames periciais. O suspeito já foi identificado, mas não teve a prisão decretada e as investigações prosseguem.