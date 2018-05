A Polícia Militar com a ajuda de militares da Base Comunitária do 63º BPM entregou, na terça-feira (8), placas de identificação para 29 novos participantes da Rede de Vizinhos protegidos.

O encontro ocorreu no auditório da Universidade Aberta do Brasil – UAB, na rua Alderico Nogueira, bairro Sagrado Coração de Jesus.

Durante o evento foram repassadas dicas de autoproteção, relembrados os conceitos de uma rede de vizinhos protegidos. Os participantes ainda foram instruídos sobre o procedimento adequado diante da identificação de um suspeito.

Os militares também orientaram a respeito da importância de sempre estarem unidos e atentos no que ocorre no bairro e da denúncia feita via 181 ou diretamente ao policial militar.