Moradores dos bairros Alvorada, Jardim Alvorada e Nossa Senhora de Lourdes estão sem abastecimento de água há mais de dois dias.

Segundo um morador da rua Lúcia Marcionília de Souza, no bairro Alvorada, nas residências da via não cai nenhuma gota d’água. “Desde terça-feira estamos tentando entrar em contato com o Saae mais nenhum telefone funciona”.

Ao Últimas Notícias, o encarregado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Oel Passos, informou que uma equipe foi enviada ao bairro na manhã desta quinta-feira (28). “Ficamos sabendo da falta d’água apenas hoje e além de enviarmos uma equipe, já providenciamos os caminhões pipas para abastecerem as residências”, explicou.

Problemas nos ramais telefônicos

Os moradores do Alvorada não conseguiram entrar em contato com Saae devido a problemas nos ramais telefônicos.

A situação se repete em outros setores da Prefeitura. A administração municipal possui 54 ramais, que tecnicamente deveriam atender a população, mas muitos deles não funcionam.

Sem conseguir contato com a administração, a população tem usado as redes sociais para fazer reclamações na esperança de ser atendida.