Da Redação

Diversas residências foram alvos de assaltantes, no final de semana, em Arcos. Os crimes ocorreram nos bairros São Pedro e Cidade Nova.

De acordo com a 241ª Companhia de Polícia Militar, quatro casas foram assaltadas no sábado (24) e uma no domingo (25).

Os criminosos usaram a mesma tática de roubo em todas as residências: aproveitaram a ausência dos proprietários e arrombaram portas e portões. Eles roubaram quatro televisores, joias e diversos objetos.

As ocorrências foram registradas nas ruas Caneto Vieira, Ipanema e Trajano Gontijo, no bairro São Pedro; e nas ruas Arlindo Rodrigues de Miranda e Ascânio Lima, no bairro Cidade Nova.

Segundo a PM, todas as informações dos crimes foram repassadas à Polícia Civil para investigação e tentativa de identificação e prisão dos envolvidos. A PM solicita a todos aqueles que presenciarem algum fato que fuja à rotina do ambiente (algum veículo estranho à normalidade ou mesmo pessoas em atitude suspeita) que comuniquem a situação imediatamente à polícia por meio do 190. Além disso, as normas básicas de segurança devem ser sempre seguidas individualmente e coletivamente para facilitar o trabalho da PM e os suspeitos possam ser presos o mais rápido possível.