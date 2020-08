Uma boa notícia para o combate à Covid-19: os respiradores produzidos pela empresa de soluções tecnológicas Tacom, com apoio da Fiemg, foram homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nessa segunda-feira (3). A partir de agora, eles poderão ser utilizados em hospitais em todo o país.

O equipamento começou a ser fabricado por meio do projeto “Inspirar”, que desenvolveu tecnologia inédita para a fabricação de respiradores.

Os ventiladores pulmonares chegam ao mercado com valores mais acessíveis do que os produtos semelhantes, além de serem mais fáceis de manusear.

Marco Antônio Tonussi, diretor de Marketing e Mercado da Tacom – e Industrial do Ano 2020 pela Fiemg –, explicou que o desenvolvimento do ventilador contou com mão de obra multidisciplinar: médicos intensivistas, engenheiros, programadores e desenvolvedores.