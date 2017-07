O estabelecimento comercial conhecido como Café dos Motoristas, localizado na MG-050 no km 148, em São Sebastião do Oeste foi arrombado na madrugada de sábado (8).

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento informou que só tomou conhecimento do fato, na manhã de sábado, quando chegou cedo para abrir o estabelecimento. Os infratores arrombaram o portão e a porta dos fundos e entraram no estabelecimento, revirando o estoque e a cabine do caixa. O proprietário do estabelecimento sentiu falta de aproximadamente 40 sacos de café de 5 quilos e aproximadamente 10 caixas de cigarro de palha. A perícia foi acionada para fazer os trabalhos de praxe.

Foi feito rastreamento pela região, contudo, ninguém foi preso.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itapecerica.