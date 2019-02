Nesta quarta-feira (20), será divulgada a lista da segunda chamada de pré-selecionados do Programa Universidade Para Todos (ProUni), referente ao primeiro semestre de 2019. O resultado estará disponível na página do Prouni e nas instituições de ensino participantes do programa.

Para garantir a bolsa, o estudante deve comprovar as informações prestadas no ato da inscrição até o dia 27 de fevereiro. Os documentos comprobatórios, cópia e original, deverão ser entregues diretamente na instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado. Confira aqui quais são.

O processo seletivo do ProUni é composto por duas chamadas. O prazo da primeira chamada terminou no dia 14 com a entrega dos documentos. Quem não foi pré-selecionado nas chamadas regulares poderá ainda manifestar interesse em participar da lista de espera do programa.

O pedido deve ser feito pela página do ProUni, na internet, entre os dias 7 e 8 de março. A relação dos candidatos participantes da lista de espera estará disponível para consulta pelas instituições no dia 11 de março de 2019. E os documentos deverão ser apresentados às respectivas instituições de ensino nos dias 12 e 13 de março.

Esta edição do programa contou com 946.979 inscritos e 1.820.446 inscrições, já que cada candidato podia se candidatar a até dois cursos, segundo informações do MEC.

O programa

O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. De acordo com as regras do programa, as bolsas integrais são destinadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já as parciais contemplam os candidatos que têm renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Podem concorrer às bolsas desta edição do ProUni brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018, tendo obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame, além de nota superior a zero na redação.

O candidato ainda deve atender a pelo menos um desses requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou em instituição privada como bolsista integral, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública.