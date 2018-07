Previsto anteriormente para esta segunda-feira (30), o resultado Fies 2018 foi adiado para quarta-feira (1º). Com isso, os estudantes que estão acompanhando o andamento das etapas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies 2018.2) terão de aguardar mais um pouco para conhecer os contemplados com o programa.

O resultado da pré-seleção do Programa de Financiando Estudantil (P-Fies), composto apenas por uma única chamada, foi adiado para a próxima segunda-feira (6). Já os resultados da modalidade Fies serão constituídos de chamada única e também de lista de espera.

Foram anunciadas mais de 155 mil vagas Fies 2018.2. Destas, 50 mil são ofertadas a juros zero. O financiamento é destinado aos cursos de graduação não gratuitos em instituições de ensino privadas do país. Para participar é preciso ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtido nota média igual ou superior a 450 pontos nas provas, além de nota superior a 0 na redação. Também é preciso ter renda mensal bruta de até 3 ou até 5 salários mínimos a depender da modalidade solicitada.

Novo cronograma

Com as alterações, os procedimentos deverão ser realizados de acordo com o novo cronograma: de 1º a 5 de agosto, até às 23h59, os candidatos pré-selecionados na modalidade do Fies deverão acessar o sistema Fies Seleção para complementar a inscrição e prosseguir com a contratação do financiamento.

Ainda de acordo com o MEC, “o agente financeiro na modalidade Fies e os AFOCs* na modalidade P-Fies deverão confirmar a contratação ou informar o vencimento da inscrição no prazo de 30 dias, a contar da disponibilização pelo candidato da DRI**. O objetivo neste caso é viabilizar o controle de ocupação de vagas.

Fies x bolsa de estudo

O Fies inclui juros na mensalidade de grande parte das vagas ofertadas – aproximadamente 105 mil nesta edição e, como se trata de um empréstimo, o estudante beneficiário pagará a dívida acumulada ao final do curso. As bolsas de estudo funcionam de forma diferente permitindo descontos diretamente na mensalidade do curso.

Com isto, caso o estudante tenha pago todas as mensalidades ao longo do curso, não acumulará dívida após o fim da graduação. Programas educacionais como o Educa Mais Brasil chegam a ofertar até 70% de desconto mensais. São mais de 240 mil bolsas de estudo para o ensino superior disponíveis em www.educamaisbrasil.com.br.

*Agentes Financeiros Operadores de Crédito

**Documento de Regularidade de Inscrição