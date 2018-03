Segundo o Ministério da Educação, a mudança “ocorreu porque as instituições financeiras pediram mais tempo para realizar a análise cadastral dos candidatos ao novo financiamento.” A nova data foi divulgada em portaria no Diário Oficial da União.

Os selecionados serão os primeiros a participar do P-Fies, que é a nova modalidade criada pelo Ministério da Educação (MEC) para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Nesta versão do Fies, o agente financeiro do empréstimo será um banco privado.

A classificação dos selecionados para pegar os empréstimos é feita de acordo com a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e só será efetivada se houver a pré-aprovação do financiamento por pelo menos um agente financeiro operador de crédito. Caso o candidato não consiga essa confirmação do banco, perderá a vaga no P-Fies.