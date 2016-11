Da Redação

O Centro Universitário de Formiga realizou no domingo (27) o 1º Vestibular 2017. Segundo a instituição, o processo seletivo foi concorrido e contou com milhares de candidatos inscritos de Formiga e de diversas cidades da região.

Foram oferecidas vagas para 23 cursos de graduação. O resultado dos aprovados em 1ª chamada será divulgado nesta quarta-feira (30), a partir das 18h. As matrículas poderão ser realizadas nos seguintes dias e horários: 1º, 2 e 5 de dezembro das 8h às 19h30 e no dia 3 de dezembro das 8h às 17h.

A matrícula deve ser feita no campus do Centro Universitário, na avenida Doutor Arnaldo Senna, 328, Água Vermelha. Os documentos necessários para a efetivação são: comprovante de conclusão do ensino médio; registro civil; comprovante de estar em dia com o serviço militar (homens); documento de identidade com foto; uma foto 3x4; CPF e Título de Eleitor; comprovante de residência e comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade escolar. Os aprovados nos curso de Educação Física (bacharelado e licenciatura) deverão apresentar atestado médico.

Confira aqui o edital