O Brasil abriu as Paralimpíadas de Tóquio em ritmo de medalha. A natação conquistou os quatro pódios do país nesta quarta-feira(25). Gabriel Araújo abriu a contagem com uma prata e uma dancinha que foi um show de carisma. Gabriel Bandeira faturou o primeiro ouro brasileiro no Japão com direito a beatbox na comemoração. Phelipe Rodrigues levou um bronze, sua oitava medalha paralímpica na carreira. E Daniel Dias foi bronze e aumentou para 25 sua coleção de medalhas paralímpicas.

O dia de abertura das Paralimpíadas ainda teve goleada do Brasil no goalball masculino diante da atual campeã paralímpica Lituânia. Teve derrota das brasileiras do goalball diante dos Estados Unidos. Teve também triunfos e tropeços no tênis de mesa.

O primeiro ouro

Estreante em Paralimpíadas, Gabriel Bandeira confirmou o status de promessa e venceu os 100m borboleta da classe S14 da natação, para pessoas com deficiência intelectual. O nadador de 21 anos quebrou o recorde paralímpico na eliminatória, viu sua marca ser superada na bateria seguinte pelo britânico Reece Dunn e deu o troco na final recuperando a melhor marca da história dos Jogos, com 54s76. Teve até beatbox do campeão na comemoração.

A primeira medalha e a dancinha

A primeira medalha do Brasil em Tóquio foi conquistada por Gabriel Araújo. Em sua estreia em Jogos Paralímpicos, o nadador de apenas 19 anos foi prata nos 100m costas da classe S2 da natação. O mineiro ainda roubou a cena no pódio com um show de carisma e uma dancinha que cativou a todos. E ele prometeu mais dancinhas e mais medalhas nas Paralimpíadas.