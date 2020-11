O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avalia que a retomada do sistema antigo de apuração de votos nas eleições teria um custo de ao menos de R$ 100 milhões. Além disso, segundo técnicos do tribunal, não haveria tempo para fazer a mudança já no segundo turno das eleições deste ano, no próximo dia 29.

Até a eleição anterior, os boletins das urnas eram transmitidos para os computadores dos tribunais regionais eleitorais, que totalizavam os votos e enviavam o resultado para o TSE. Neste ano, o tribunal mudou o procedimento e centralizou a totalização dos votos em Brasília.

De acordo com o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a centralização dos votos no TSE foi uma recomendação da Polícia Federal, por razões de segurança. A mudança na apuração foi aprovada na gestão da ministra Rosa Weber na presidência do TSE.

Barroso afirmou que a centralização pode ter sido um dos motivos da demora para a contagem dos votos neste domingo (15).