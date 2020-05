O governo estadual acertou no planejamento cuidadoso e coordenado da reativação da atividade econômica, por meio do programa Minas Consciente. Porém, o número de testes de Covid-19 está aquém do necessário para garantir a retomada com segurança. A constatação é da professora da Faculdade de Medicina da UFMG Cristina Alvim.

Ela participou de uma reunião na Assembleia Legislativa (ALMG), nesta semana, que também contou com a participação do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Os dois estavam presencialmente na Assembleia, enquanto os deputados participavam virtualmente com considerações e perguntas.

Presidente do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, Cristina Alvim afirmou que “flexibilizar no escuro exige cautela extrema”. Para ela, as autoridades de saúde locais devem recuar na reabertura do comércio, caso haja aumento de infectados por Covid-19 em sete ou oito dias.

A docente mostrou, por meio de gráficos, que foi correto adotar o isolamento social antes de ocorrer uma grande transmissão do vírus no Estado. Mas reforçou, em seguida, a necessidade de investimentos nos testes do novo coronavírus.