Na tarde desta quinta-feira (3) o prefeito Eugênio Vilela e o secretário de Educação, Jaderson Teixeira, estiveram em reunião com representantes de instituições de ensino particulares de Formiga para análise da possibilidade do retorno das aulas presenciais.

Durante o encontro, ficou definido que, caso o município esteja na “Onda Verde” do Programa “Minas Consciente”, em fevereiro de 2021, a volta dos alunos às escolas será permitida. No entanto, é preciso que todas as escolas estejam com os protocolos sanitários preparados e devidamente aprovados pelo Comitê de Enfrento à Covid-19 e pela Superintendência Regional de Ensino de Passos.