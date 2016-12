Janeiro

Dia 12 – Funcionários municipais estão aliviados com conclusão do pagamento do 13º

A Prefeitura concluiu, com atraso, o pagamento do 13º salário de todos os servidores municipais. A Secretaria Municipal de Fazenda chegou a anunciar que o pagamento seria feito no fim de janeiro, mas, felizmente, as previsões falharam!

Dia 13 – Prefeito anuncia mais R$1 milhão para melhorias em vias públicas

O prefeito Moacir Ribeiro assinou mais um convênio, este no valor de R$1 milhão, destinado ao asfaltamento de ruas. Os recursos são provenientes de verba federal.

Dia 15 – Por contenção de gastos, carnaval não é realizado em Formiga

Por mais um ano, a Prefeitura de Formiga não realizou os festejos de carnaval. O cancelamento foi anunciado pelo prefeito Moacir Ribeiro, e se dá pelo descompasso entre receitas e despesas nos cofres públicos, o que tem feito a administração atrasar os compromissos como o pagamento dos salários e vale-alimentação dos funcionários.

Dia 21- Prefeito encaminha à Câmara projeto de lei alterando data-base do funcionalismo

O prefeito Moacir encaminhou projeto de lei à Câmara alterando a data base do funcionalismo público de 1º maio para 1º de janeiro. A mudança deverá vigorar já em 2017.

Fevereiro

Dia 15 – Vereadores aprovam dois projetos de interesse do funcionalismo e por obstrução encerram reunião

Cumprindo a promessa anterior de que só votariam projetos nas sessões do Legislativo após o prefeito quitar os salários relativos a janeiro até o 5º dia útil (o que não ocorreu), os vereadores limitaram-se na reunião ordinária a aprovar apenas dois projetos. Os vereadores reiteraram seus compromissos de que enquanto não houver total quitação da folha de pagamento, nenhum projeto que não seja do interesse exclusivo do funcionalismo, passaria por aquela Casa.

Dia 16 – Prefeitura atrasa pagamento de fornecedor e pacientes têm fornecimento de oxigênio suspenso

Os fornecedores de oxigênio do município suspenderam o fornecimento do gás para pacientes de Formiga, cujos custos devem ser suportados pela Prefeitura, por falta de pagamento. A Prefeitura ao ser consultada confirmou a existência da dívida e na mesma nota garantiu que já estava solucionando o problema.

Dia 22 – Aprovada no plenário retirada de artigo que previa reposição salarial para vereadores em 2016

O projeto 397/2016 foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, assim como a emenda supressiva que retirou do projeto o artigo primeiro, que previa revisão geral pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 10,3% para os vereadores. A notícia de que o artigo seria retirado do projeto foi divulgada após grande mobilização popular nas redes sociais, quando foi cogitada, inclusive, uma ação para uma redução brusca nos salários dos edis.

Dia 29 – Médico Ronan Rodrigues assume a Secretaria de Saúde

Em coletiva de imprensa, realizada no Gabinete, foi anunciado pelo prefeito de Formiga, Moacir Ribeiro, o nome do novo secretário de Saúde: o médico Ronan Rodrigues de Castro Júnior. O novo secretário é médico da família e comunidade, além de atender na área de geriatria. Ele presta serviços para a atual administração desde maio de 2014. Na Santa Casa, ele atua como diretor clínico e técnico.

Dia 29 – Sintramfor quer que salários dos servidores sejam reajustados em 15%

O presidente do Sintramfor, Natanael Alves Gonzaga, se reuniu com o prefeito de Formiga, Moacir Ribeiro, para dar início à negociação da Campanha Salarial 2016. Na oportunidade, o chefe do Executivo recebeu a pauta de reivindicações do sindicato. Foram reivindicados 15% de revisão salarial, sendo correção pelo INPC, mais ganho real; férias de 25 dias úteis, como já ocorre com os servidores públicos de Minas Gerais e da União; e vale transporte para todos os servidores.

Março

Dia 3 – Mamógrafo e ultrassom do CEO são interditados pela Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária interditou os aparelhos de mamografia e ultrassonografia do Centro Especializado em Radiografias Odontológicas (CEO), localizado na rua Quintino Bocaiúva, 376, Centro. Os aparelhos estavam quebrados há meses.

Dia 4 – Município anuncia o início dos trabalhos para reconstrução da Praia Popular

Segundo constava do edital (tomada de Preços nº 2 – 2016), os envelopes contendo a documentação exigida e propostas seriam abertos no dia 18 de março e o prazo para entrega dos projetos seria até 60 dias, após a contratação da empresa vencedora.

Dia 4 – Poluição causada pelo esgoto da Penitenciária pode estar chegando ao fim

Com as sucessivas reclamações da população do bairro Nova Conquista e denúncias veiculadas pela imprensa, grande parte delas registradas pelas páginas deste semanário, o Ministério Público tomou conhecimento da gravidade da situação e uma vez comprovado o crime ambiental, moveu a ação cabível contra o Estado de Minas Gerais e a Construtora Hermeto Costa.

Dia 11 – Se Prefeitura não ajudar, IEF irá para Arcos

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) comunicou ao prefeito de Formiga, que se não houver uma parceria efetiva entre o município e a autarquia, o escritório (agência avançada) que funciona há décadas na cidade seria transferido para a cidade vizinha de Arcos.

Dia 16 – Assinados projetos de lei que corrigem injustiça com 385 servidores

Moacir Ribeiro assinou dois projetos de lei para envio à Câmara Municipal. As propostas beneficiavam 385 servidores, atendendo a uma antiga reivindicação. Com a aprovação dos projetos de lei, os servidores do concurso de 2011 também passariam a ter direito a licença-prêmio a partir de 2017, além disso, contarão com reajuste em sua progressão salarial para que seus vencimentos sejam, com o tempo, equivalentes aos funcionários com direito a quinquênio.

Operação Capitania Hereditárias

29 de Março – Três vereadores, dois secretários, o ouvidor e um servidor são afastados

Membros do Ministério Público que atuam em Formiga, do Ministério Público de Contas, do Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Estado de Minas Gerais (Gepp) desencadearam em Formiga a “Operação Capitanias Hereditárias”. Dezenove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Formiga e um na cidade de Piumhi. As ações ocorreram na Câmara Municipal, nos gabinetes dos então vereadores Josino Bernardes de Castro, Rosimeire Ribeiro de Mendonça (Meirinha) e José Aparecido Monteiro (Zezinho Gaiola), e ainda, nas secretarias de Saúde, Gestão Ambiental, no Serviço Autônimo de Água e Esgoto (Saae) e na Prefeitura nos setores de Licitação e Ouvidoria e nas casas dos citados.

Vereadores afastados: Josino, Gaiola e Meirinha

Foram afastados os três vereadores, os secretários municipais, José Terra de Oliveira Júnior, Rafael Alves Tomé, o ouvidor Erasmo Espíndola e o servidor Willian Antunes Vieira Junior. Todos os afastados são investigados pelo Ministério Público por uma série de possíveis irregularidades como: superfaturamentos em licitações, procedimentos denominados “fura-fila” para Tratamento Fora de Domicílio; beneficiamento de obras públicas, especialmente nas zonas rurais; doação irregular de bens públicos e peculato. Foram investigados ainda, o diretor do Saae, Ney Heitor Araújo, o ex-secretário de Gestão Ambiental, Jorge Zaidan e o funcionário Paulo Quintiliano.

Os vereadores investigados foram oficialmente afastados da Câmara por meio da Portaria 40/2016 e substituídos pelos suplentes Débora Brás, Flávio Couto e Rogério Alves de Oliveira. Josino e Zezinho Gaiola entraram na justiça e, apesar de terem o pedido para voltarem aos cargos na Câmara negado, conseguiram o direito de receber o subsídio, no valor de R$6.491,28, até o final do mandato, em 31 de dezembro. Rosimeire Mendonça (Meirinha) e José Aparecido Monteiro (Zezinho Gaiola) disputaram ainda uma das dez cadeiras do Legislativo nas eleições de outubro.

Cargos de confiança

José Terra de Oliveira Júnior e Erasmo Espíndola foram presos por descumprimento de medida cautelar

Jorge Zaidam pediu exoneração do cargo de secretário de Gestão Ambiental, no dia 31 de março, após ter o nome citado na operação. Já Rafael Tomé que foi afastado das funções de secretário de Planejamento, Coordenação e Regulação, também pediu exoneração, no dia 29 de março. Erasmo Carlos Espíndola que exercia o cargo de Ouvidor Municipal e também havia sido afastado judicialmente pediu exoneração do cargo no dia 17 de maio. No dia 25 do mesmo mês, Erasmo foi preso por descumprimento de medida cautelar imposta judicialmente. Ele foi solto no início de julho. José Terra de Oliveira Junior (Terrinha), afastado do cargo de chefe de Gabinete e secretário de Administração e Gestão de Pessoas também foi preso no dia 16 de agosto por descumprimento de medida cautelar. Terrinha foi solto em setembro.

Dia 31 – Carro da Prefeitura é barrado no pedágio por falta de pagamento

Um carro que se dirigia a Belo Horizonte levando pessoas que fariam consultas ficou retido no pedágio da rodovia MG-050, segundo reclamantes, por falta do pagamento, por parte da Prefeitura, dos valores do pedágio, que comumente são pagos mensalmente, dando direito à passagem automática. Para que a viagem não fosse interrompida, os próprios pacientes arcaram com o gasto.

Abril

Dia 1° – Prefeitura realiza carreata para apresentar máquinas e veículos novos à população

A Prefeitura realizou uma carreata pelas principais vias da cidade; apresentando novos veículos e maquinário adquirido pela administração. Em alguns dos veículos, a Prefeitura fixou faixas agradecendo deputados e outros políticos que teriam contribuído para a liberação da verba que possibilitou a compra dos veículos e máquinas.

Dia 5 – Surto de H1N1 é investigado no Asilo São Francisco de Assis

Tornou-se público que o Lar São Francisco de Assis (Asilo) podia estar vivendo um surto da gripe H1N1. O problema teria começado no dia 22 de março, quando o Lar recebeu um interno que passou a apresentar febre alta e precisou ser internado no hospital da cidade. Nos dias seguintes, o Asilo chegou a ter 45 internos apresentando febre, sendo que dois foram internados e um deles veio a óbito. Mas não havia confirmação se a febre se tratava de um sintoma da gripe H1N1. Os casos foram clinicamente controlados.

Dia 18 – Vereador denuncia compra de tubos de baixa qualidade

O vereador José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha) denunciou a compra de material de baixa qualidade no Saae. Segundo o vereador, funcionários da autarquia estiveram na residência dele e afirmaram que o Saae teria adquirido tubos de PVC para a realização de reparos na rede de água e esgoto da cidade por meio de licitação, mas foi adquirida uma marca e entregue outra pela empresa.

Dia 22 – Estudante formiguense é encontrado morto na Argentina

O estudante de medicina, Fernando Couto, de 36 anos, foi encontrado morto em um apartamento, na Argentina. Ele era filho de Lilian Soares e do médico Geraldo Antunes Couto. Segundo apontou o laudo Fernando teria sido vítima de intoxicação por gás vazado de um chuveiro.

Maio

Dia 11 – Corpo de formiguense é cremado na Argentina

O corpo do formiguense Fernando Couto foi cremado em Buenos Aires, na Argentina. A mãe e a mulher de Fernando chegaram a Buenos Aires no dia 9 e providenciaram os documentos necessários para a liberação do corpo. Marcelo Couto, irmão de Fernando, disse que os pais decidiram pela cremação.

Samu Centro-Oeste deve ser inaugurado no início de 2017

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Centre-Oeste ainda não foi inaugurado. A previsão inicial era de que até o mês de março os atendimentos fossem iniciados na região, mas foi adiado para segunda quinzena de junho, dois anos após a fundação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (Cisurg), que é responsável pela implantação do serviço no Centro-Oeste de Minas, o que também não ocorreu.

Em Formiga, a base do Samu será instalada em um espaço localizado na sede do Departamento de Estrada e Rodagem (DER) que precisou passar por obras para adequar o espaço. As obras eram para ter sido entregues em junho, mas devido a atrasos que, segundo a Prefeitura, se deram pela falta de interesse das empresas nas licitações feitas para compra de materiais, as obras foram iniciadas no dia 11 de novembro. Os gastos com a obra foram de R$35 mil.

A previsão do Samu ser inaugurado em janeiro ou fevereiro de 2017 foi pactuada durante reunião entre o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Dia 27 – Festival da Linguiça é cancelado após mudança de data

Após mudarem a data do Festival da Linguiça que, tradicionalmente, ocorria em agosto, o evento foi cancelado pela Prefeitura. Neste ano, a administração modificou a data para os dias 4 e 5 de junho para ocorrer juntamente com o aniversário da cidade, celebrado no dia 6, mas as entidades que participam do evento não concordaram com a data alegando que devido ao feriado teriam prejuízos, pois haveria pouco público.

Dia 31 – Revisão salarial dos servidores municipais ocorreu em duas etapas

Os servidores municipais de Formiga aceitaram a proposta de revisão salarial apresentada pela administração municipal. A votação ocorreu durante Assembleia Geral promovida pelo Sintramfor, no plenário da Câmara Municipal, no dia 31 de maio. Com a aceitação, a revisão geral dos vencimentos foi feita em duas etapas: nas folhas de pagamento de junho e novembro.

Junho

Dia 02 – Morre o radialista Claudinê Silvio dos Santos

Um dos mais importantes personagens da história de Formiga, o radialista e ourives Claudinê Silvio dos Santos, faleceu aos 74 anos após uma longa luta contra problemas pulmonares.

Ele foi parceiro do jornal Nova Imprensa durante mais de uma década e meia, quando manteve uma coluna com textos sobre a história da cidade. Verdadeiros registros históricos para a posteridade.

Dia 30 – Entregues as casas do residencial Tino Pereira

Quase um ano após o sorteio das 300 casas do residencial Tino Pereira, do programa Minha Casa Minha Vida, as casas enfim foram entregues aos moradores. A demora na entrega das chaves, segundo a Prefeitura se deu devido ao atraso na instalação do poço artesiano que abasteceria as casas. As chaves foram entregues aos moradores em evento realizado, no Ginásio do Vicentão. Cerca de 800 pessoas estiveram presentes para acompanhar a entrega dos imóveis, entre beneficiários, familiares e autoridades municipais.

Dia 30 – Câmara aprova, por unanimidade, reajuste anual de salários dos servidores

Na terceira reunião realizada em uma única semana, pelo Legislativo formiguense, sendo duas delas extraordinárias, foi enfim aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, o projeto de reajuste anual dos salários dos servidores e agentes políticos, e emendas feitas à proposta. O reajuste foi alvo de muita discussão desde o dia 27 devido ao índice de 9,81% constante no projeto de lei 425/2016 enviado pelo Executivo à Câmara, uma vez que a lei eleitoral estabelece que a revisão após 2 de abril tenha como índice o INPC de janeiro à data-base que, em Formiga, até 2016, é 1º de maio, chegando à revisão de 4,59%. No projeto enviado, a variação era do período de maio de 2015 a maio de 2016 – uma variação fora do período e acima de 12 meses. A solução para o impasse só veio após servidores presentes na reunião do dia 27 “correrem atrás do prejuízo” para conseguirem pelo menos os 4,59% de reajuste.

Julho

Dia 1º – Nem por milagre, a ETE será inaugurada neste ano

Com a data de entrega reprogramada para ocorrer em setembro de 2016, as obras da Estação de Tratamento de Esgoto e Estação Elevatória (ETE) de Formiga ainda caminham a passos lentos.

Nos últimos 8 meses as obras avançaram muito pouco. Se comparados com os números registrados em matéria produzida pelo jornal em outubro de 2015, quando o veículo obteve a informação de que 39% do cronograma estavam concluídos, com informações recentes de que em torno de 50% de obras já foram realizadas, o que se pode afirmar é que o prazo previsto para entrega da Estação de Tratamento, mais uma vez, não será cumprido.

Dia 1º – Município recebe mais R$490 mil do Governo Federal para pavimentar vias públicas

A promessa do prefeito de Formiga, Moacir Ribeiro, relativa à pavimentação de inúmeras vias públicas, cujo início das obras vem se arrastando há anos, ao que tudo indica, finalmente, deverá se concretizar. Ao todo, 20 vias espalhadas por vários bairros serão pavimentadas.

Dia 15 – Justiça determina emissão de novos carnês de IPTU sem a cobrança da CIP

A prática da “cobrança vinculada” adotada pelo município de Formiga sofreu sua primeira derrota com a concessão de liminares pleiteadas pelo advogado tributarista Euler Antônio Vespúcio, que impetrou duas ações nesse sentido.

A liminar pedida teve seu atendimento parcial, sendo deferida a questão do pedido de emissão de novos carnês de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), sem que neles apareça a Cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

Dia 15 – Representante de empresa percorre, em vão, mais de 1500 km para cobrar dívida da Prefeitura

A crise financeira, a desorganização e a falta de um cronograma de pagamentos de dívidas com fornecedores trouxeram ao município, um representante da empresa Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares Ltda de Porto Alegre/RS, que há NOVE MESES, buscava receber valores referentes à venda de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. Os objetos da compra foram equipamentos instalados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), adquiridos por R$143.800 e segundo consta da ordem de serviço emitida pelo município, o prazo pactuado para quitar a dívida era de 30 dias.

Dia 22 – Após um ano de tentativas, SOS Santa Casa consegue concluir doações

Após uma série de atividades que resultaram na doação de centenas de itens, como fraldas, medicamentos, alimentos etc; cujos valores somados, ultrapassaram R$40 mil e de eventos cujos lucros e rendimentos chegaram a R$100 mil, o grupo de voluntárias SOS Santa Casa, reunido durante a intervenção judicial da Santa Casa, conseguiu finalizar o repasse de doações para a entidade.

Agosto

Dia 03 – Moacir lamenta, mas confirma que não será candidato à reeleição

Em coletiva de imprensa, o prefeito Moacir Ribeiro afirmou que não se candidataria à reeleição e que o motivo de sua desistência estaria ligado aos vários problemas de saúde pelos quais passava e a pedidos da família. Moacir aproveitou a oportunidade para fazer um balanço de sua gestão e afirmou que não foi um prefeito ruim como alguns falam e que daqui a quatro anos a população reconhecerá isso.

Dia 08 – Câmara rejeita projeto que autorizava Saae a repassar mais de R$500 mil para a Prefeitura

Os vereadores rejeitaram, por unanimidade, o projeto de lei 400/2016 que, se aprovado, autorizaria o repasse de R$551.829,35 do Saae para o município. Segundo a administração municipal, esses valores seriam posteriormente repassados à Caixa Econômica Federal, agente financeiro do projeto de interceptação de esgoto da cidade, tendo em vista a utilização pelo Saae, de tubos que originalmente seriam usados na obra que não foi concluída.

Dia 22 – TCU fiscalizará verbas aplicadas nas obras da praça do Ceus

Em resposta a um ofício enviado pelo vereador Luciano Luiz Duque, ao Tribunal de Contas da União (TCU), o diretor da Secretaria de Controle Externo de Minas Gerais do TCU, enviou ofício de notificação, em nome do presidente do Legislativo, vereador Evandro Donizeth da Cunha (Piruca), informando que o órgão fiscalizaria as verbas aplicadas na praça do Ceus.

Dia 29 – Família de formiguense é encontrada morta em condomínio no Rio

Quatro pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O belo-horizontino Nabor Coutinho Oliveira Junior, ex-gerente de Marketing Sênior de Serviços Inovadores da operadora de telefonia TIM Brasil, teria matado a mulher, a formiguenseLais Khouri, de 48 anos, os filhos Arthur, de 7, e Henrique, de 10 e pulado do 18º andar do Edifício Lagoa Azul, no condomínio de luxo Pedra de Itaúna.Lais Khouri e os filhos Arthur e Henrique foram sepultados em Formiga, no dia 31 de agosto.

Dia 31 – Incêndio criminoso coloca em risco o Parque do Jequitibá

Um incêndio criminoso na mata que circunda o Parque Municipal Chico Mendes (Parque do Jequitibá), no bairro Mangabeiras, por pouco não atingiu o símbolo do parque, a árvore centenária de Jequitibá. Em pouco tempo, as labaredas consumiram boa parte da área do parque e chegou a poucos metros da árvore. Segundo moradores do bairro, essa foi a segunda vez, em menos de 15 dias, que um incêndio foi provocado naquela área.

Setembro

1º de setembro – Depois do tchau querida… tchau querido!!!

Um dia após o afastamento definitivo da presidente da República, Dilma Rousseff, em Formiga por decisão do Juiz em substituição, Rafael Guimarães Carneiro, proferida no dia 1º de setembro, Moacir Ribeiro foi afastado do cargo de prefeito da cidade.

Dia 02 – Responsabilidade pela conclusão da ETE ficará para o próximo prefeito

A administração municipal de Formiga deixou claro, que transferirá para o próximo governo a responsabilidade de concluir e inaugurar as obras da ETE que já deveriam estar prontas desde março de 2015. O novo prazo de conclusão estava previsto para setembro deste ano e foi estendido para abril de 2017, quando um novo gestor estará à frente da administração municipal.

Dia 05 – Câmara dá posse a Eduardo Brás

Com o Plenário lotado, a Câmara de vereadores de Formiga deu posse ao novo prefeito da cidade, Eduardo Brás Neto Almeida. O até então vice-prefeito assumiu após determinação judicial que afastou Moacir Ribeiro da Silva. Em 158 anos de emancipação político/administrativa de Formiga, foi a primeira vez que um prefeito da cidade foi afastado do cargo por responder por crime de Improbidade Administrativa.

Dia 20 – Eduardo Brás exige cumprimento de horário dos médicos dos PSF’s

Para tratar do episódio registrado em 20 de setembro, no Pronto Atendimento Municipal (PAM), o qual classificou como lamentável, o prefeito Eduardo Brás se reuniu no Gabinete Municipal, no dia 21, com membros da imprensa da cidade. Além de narrar os fatos já divulgados pelos veículos de comunicação, sobre a greve iniciada por dois médicos plantonistas, sem aviso prévio, no PAM e sobre a ida dele ao local (a 7ª visita em 15 dias de posse) para determinar a retomada dos atendimentos ao público, Eduardo Brás falou sobre a dívida da Prefeitura com a empresa responsável pelos plantões médicos e sobre decisões que pretendia tomar, para evitar que problemas semelhantes voltassem a ocorrer, seja no PAM ou em qualquer unidade de saúde pública do município.

Dia 26 – Eduardo Brás cientifica Câmara sobre crise financeira da Prefeitura

O prefeito Eduardo Brás enviou para a Câmara Municipal, relatórios de transição relativos à situação financeira em que ele encontrou o município desde que assumiu a Prefeitura, em 5 de setembro. De acordo com o documento, segundo informações da Controladoria Municipal, o valor da dívida fundada até o dia 31 de agosto era de R$10.460.544,77. Restos a pagar referentes a exercícios (administrações) anteriores eram de R$2.976.460,41. Já o valor das despesas empenhadas entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de agosto de 2016, chegavam a R$23.020.315,98.

Outubro

Dia 02 – Com 84,62% dos votos, Eugênio Vilela é o novo prefeito de Formiga

Com porcentagem histórica de votos, Eugênio Vilela foi eleito o novo prefeito de Formiga. A apuração foi concluída em menos de duas horas. Com a chapa composta ainda pelo vice Cid Corrêa e contando com o apoio do ex-prefeito da cidade, por dois mandatos, Aluísio Veloso, Eugênio recebeu 84,62% (31.384) dos votos. Reginaldo Henrique dos Santos (PT), que também concorreu ao cargo de prefeito e tinha o empresário Ronaldo Ducal como vice, recebeu 15,38% (5.706) dos votos. Foram contabilizados 2559 votos brancos e 4222 nulos.

Dia 04 – Eugênio Vilela e Eduardo Brás se reúnem para iniciar trabalhos de transição

Ocorreu, no Gabinete Municipal, o primeiro encontro entre o atual prefeito, Eduardo Brás e o próximo chefe do Executivo da cidade. Durante cerca de duas horas, Eugênio, que estava acompanhado de Cid Corrêa, recebeu informações sobre a situação atual do município e das secretarias municipais e traçou estratégias para a realização dos trabalhos de transição.

Dia 07 – Câmara devolve R$340 mil para a Prefeitura

A Câmara Municipal de Formiga fez a devolução de R$340 mil para a Prefeitura que pôde arcar com compromissos com servidores fazendo uso de parte deste valor. A devolução de recursos do Legislativo para o Executivo ocorre anualmente e deve ser feita até o fim de dezembro.

Dia 11 – TJMG inaugura Centro de Solução de Conflitos em Formiga

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) inaugurou uma unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) no Fórum Magalhães Pinto, em Formiga. O objetivo é atender gratuitamente demandas processuais e pré-processuais. O centro foi inaugurado pelo 3º vice-presidente do TJMG, o desembargador Saulo Versiani Penna; o diretor do foro da Comarca de Formiga e coordenador do Cejusc, Rodrigo Márcio de Sousa Rezende e pelo juiz auxiliar da Presidência, Carlos Donizette Ferreira da Silva, que representou o presidente do TJMG, o desembargador Hebert José Almeida Carneiro.

Dia 21 – Câmara ficou mais de dois meses sem votar nenhum projeto

De acordo com a secretaria do Legislativo, 43 projetos que tramitaram na Câmara desde o início desta Legislatura, em 2013, aguardavam para serem votados. Destes, 20 deram entrada em 2016. A falta de pareceres dos vereadores nas comissões impediu a entrada dos projetos na pauta de votações. Alguns deles justificaram que só quando graves problemas da cidade fossem resolvidos, os pareceres voltariam a ser emitidos.

Dia 26 – Formiga é excluída do mapa do turismo do Estado

Formiga, que compõe o Circuito Grutas e Mar de Minas e que tem boa parte das suas terras banhadas pelo Lago de Furnas, está entre as 181 cidades mineiras que foram excluídas do mapa do turismo do Estado e deixam de ser foco no direcionamento de políticas públicas e no repasse de recursos federais voltados para o fomento da atividade.

Dia 28 – Construtora abandona obras de calçamento na cidade

O cronograma de calçamento de 20 ruas da cidade, anunciado em julho pela Prefeitura, foi interrompido. A Construtora Niemeyer Ltda, empresa responsável pelas obras, abandonou os trabalhos.

Dia 31 – Câmara destranca pauta e aprova dois projetos

O Legislativo de Formiga estava com a pauta de votações trancada desde o dia 12 de agosto. Após muita discussão, os vereadores acharam por bem destrancar a pauta e aprovar dois projetos: um no valor de R$339.036 repassados em duas parcelas, para 25 Caixas Escolares, e o outro, em regime de urgência, para a contratação de pessoal por tempo determinado, por parte da administração municipal e autarquias para atender a necessidade temporária de interesse público.

Novembro

Dia 4 – Fábrica de Doces e Laticínios Prainha é interditada

A Fábrica de Doces e Laticínios Prainha, localizada no bairro Alto da Praia, em Formiga foi interditada e perdeu o selo de inspeção estadual emitido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), que permitia a venda dos produtos em território estadual. O motivo da interdição foram as condições sanitárias e industriais precárias existentes na fábrica, constatadas durante inspeção de fiscais do instituto.

Dia 11 – Recurso extra garante pagamento integral dos salários de outubro

A folha de pagamento foi, enfim, quitada integralmente, sem novos escalonamentos. Chegaram aos cofres do município R$1.995.110,87. Esses quase R$2 milhões são fruto do programa de repatriação do Governo Federal, que trouxe de volta aos cofres brasileiros R$169,9 bilhões. Segundo informações apuradas pelo jornal, tão logo o valor foi creditado nas contas do município, o prefeito Eduardo Brás determinou que fossem quitados os salários de todos os servidores.

Dia 28 – Prefeito presta contas de sua gestão e anuncia compra de um mamógrafo

Alguns assuntos que foram destaques na imprensa de Formiga como a aquisição de um mamógrafo e a conclusão da pavimentação de 20 ruas do município parecem ter, enfim, ganhado uma solução. As boas notícias foram dadas pessoalmente pelo prefeito de Formiga, Eduardo Brás na Câmara e ainda prestou contas aos vereadores e à população sobre seus quase 3 meses de gestão.

Dia 30 – Audiência Pública sobre telefonia móvel é realizada em Formiga

Uma audiência pública para discutir a precariedade dos serviços de internet e telefonia móvel e fixa no município foi realizada em Formiga. O encontro ocorreu no plenário da Câmara Municipal e contou com a participação de representantes das operadoras Oi e Vivo e com a presença de autoridades, empresários e de representantes de associações e das comunidades rurais do município.

Dezembro

Dia 06 – Prefeitura nega responsabilidade por ameaça de fechamento da maternidade

A Santa Casa emitiu nota informando que os serviços da maternidade do hospital seriam paralisados. A administração da entidade alegou que um dos motivos seria uma dívida que a Prefeitura de Formiga tem com o hospital. A informação foi desmentida pelo prefeito Eduardo Brás durante coletiva.

Dia 07 – Eugênio Vilela anuncia secretariado com novo modelo de gestão

Com um novo modelo de gestão e a promessa de colocar a cidade nos trilhos, o prefeito eleito de Formiga, Eugênio Vilela e o vice, Cid Corrêa anunciaram, os 22 nomes que farão parte da equipe de governo. No dia 6, Eugênio, Cid e os dez futuros vereadores, além dos suplentes foram diplomados.

Dia 15 – Prefeito verificou in loco as obras recém-realizadas pelo Saae

O prefeito de Formiga, Eduardo Brás, visitou as instalações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e o diretor da autarquia, Paulo Coelho, colocou o chefe do Executivo a par da atuação dele à frente do Saae. Paulo repassou ao prefeito as diversas ações realizadas pela autarquia, dentre elas os reparos na Estação de Tratamento (ETA 1), que ocasionou a paralisação do abastecimento de água em toda a cidade nos dias 13 e 14, além de permitir a interligação da nova adutora.

Dia 19 – Durante homenagem, Juarez Carvalho revela que deixará a política

A Câmara Municipal de Formiga homenageou, na última reunião de 2016, o vereador Juarez Eufrásio de Carvalho. O vereador fez uso da ‘Tribuna do Povo’ e revelou que está encerrando a carreira política dele. Por meio de fotos e slides, foi apresentada no plenário a vida política de Juarez, que foi vereador por 4 mandatos e prefeito por dois.

Dia 23 – Locação de quiosques e compra de mamógrafo ficarão para o próximo ano

Apesar de todos os feitos realizados pelo prefeito Eduardo Brás, duas questões que causaram discussões no município não puderam ser resolvidas simplesmente por não haver tempo hábil. Os processos licitatórios para a locação dos pontos comerciais localizados no Terminal Rodoviário Presidente Tancredo Neves e para a compra do aparelho de mamógrafo foram realizados, mas nada ficou definido. Em um dos processos, as empresas participantes foram desclassificadas e no outro não compareceu nenhum interessado.

POLICIAL

27 de janeiro – Corpo de jovem desaparecido é encontrado em Formiga

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em Formiga. Os restos mortais estavam no terreno da fazenda Pieroni, e segundo informações, foi achado por um funcionário do local. O corpo era do jovem André Ferreira da Cunha, de 29 anos, desaparecido desde o dia 29 de dezembro de 2015.

Dia 5 de fevereiro – Polícia Civil realiza operação Déjà vu em Formiga

Policiais civis de Formiga, com o apoio do 7º Departamento de Polícia Civil, de Divinópolis, realizaram uma operação que ganhou o nome de Déjà vu, devido à boa parte das 19 pessoas presas e apreendidas terem passagens pela polícia por crimes de furto e roubo. O cumprimento dos mandados judiciais ocorreu em várias partes da cidade, inclusive na área rural.

Dia 24 de fevereiro – Assassinato e tentativa de homicídio são registrados no mesmo dia

Um homicídio e uma tentativa de assassinato foram registrados em Formiga. Em ambos os casos, as vítimas eram adolescentes de 17 anos. O homicídio ocorreu no bairro São Luiz, onde a vítima, João Henrique Simões, faleceu após ser golpeada várias vezes com uma faca. Um pouco mais tarde, por volta das 22h, no bairro Geraldo Veloso, um adolescente foi vítima de uma emboscada ao chegar em casa e acabou ferido ao ser alvejado por um disparo de arma de fogo.

Dia 4 de março – Em menos de uma semana, são registrados dois casos e uma tentativa de estupro

Em menos de uma semana, dois casos de estupro foram divulgados pela Polícia Civil e uma tentativa de estupro divulgada pela Polícia Militar. O caso mais chocante foi o de um homem de 32 anos, suspeito de estuprar a própria mãe, de 63 anos, internada no hospital em Formiga, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Já no dia 8, a Polícia Civil cumpriu, em Pimenta, um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem, de 25 anos, suspeito de estuprar uma garota de 10 anos. No dia 9, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tentativa de estupro em Formiga. Uma mulher de 28 anos foi abordada por um indivíduo quando transitava pela rua Padre Remaclo Fóxius, no bairro Santo Antônio. A vítima conseguiu se desvencilhar do homem e correu em direção ao local de trabalho dela.

Dia 13 de abril – Dezoito pessoas são presas durante operação da Polícia Civil

Agentes do 7º Departamento de Polícia Civil deflagraram a operação “Dunas” em Formiga e cidades da região. Os alvos da ação policial foram indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, associação para o tráfico, dentre outros crimes. Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e temporária e 18 pessoas foram presas.

Dia 29 de abril – Três tentativas de assassinato foram registradas em um final de semana

O 63º Batalhão da Polícia Militar registrou, no final de semana (23 e 24), três tentativas de assassinato em Formiga. Nas três ocorrências houve envolvimento de menores. Os casos foram registrados nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Vila Padre Remaclo Fóxius.

Dia 06 de maio – Nove assaltos a coletivos são registrados em três meses

Entre os meses de março e maio, nove assaltos a coletivos foram registrados em Formiga. A maioria dos crimes foi cometida por menores que, mesmo sendo apreendidos pela Polícia Militar, foram soltos em seguida, conforme determina a lei. Dois dos assaltos foram cometidos no bairro Cidade Nova, um no dia 1º de março e o outro no dia 5 de abril. Dois no bairro Engenho de Serra: em um coletivo que faz a linha Souza e Silva/Engenho de Serra, no dia 12 de abril e em outro que faz Rosa Mística/Bom Pastor, registrado no dia 16 do mesmo mês. No bairro Maringá foi registrado um roubo no dia 1º de março e o último assalto divulgado pela PM ocorreu no dia 3 de maio, em um ônibus da linha Santa Luzia/Planalto, no bairro Santa Luzia.

Dia 08 de junho – 30 suspeitos são presos durante operação em Arcos e região

Trinta pessoas foram presas – incluindo 4 em Formiga – durante a Operação Flecha realizada em Arcos e cidades da região. A operação teve desdobramentos em Campo Belo, Formiga, Lagoa da Prata, Luz, Bambuí, Pains e Iguatama. Na ocasião, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 29 mandados de prisão. A Operação Flecha foi desenvolvida como parte integrante de investigação de combate a uma organização criminosa com atuação na região. Os pedidos de 29 mandados de prisão e 44 mandados de busca e apreensão foram feitos no curso do procedimento investigatório.

Dia 28 de junho – Indivíduo tenta sacar dinheiro com documento falso em agência bancária

Uma tentativa de saque em dinheiro, na boca do caixa, com documento falso na agência Formiga do Banco do Brasil provocou reboliço na região central da cidade. Um homem de 38 anos tentou sacar R$ 4.850 da conta dele apresentando apenas o cartão bancário e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O homem conseguiu fugir do local. O estrondo causado pela quebra do vidro da porta provocou pânico, devido ao medo de que o suspeito estivesse armado.

1º de agosto – Polícia Civil apresenta suspeitos de ‘estupro coletivo’ em Formiga

A Polícia Civil apresentou quatro jovens suspeitos de estuprarem uma adolescente, de 14 anos, no dia 16 de junho. Um adolescente de 17 anos também está envolvido no caso. Os atos sexuais aconteceram em um matagal no bairro Recanto da Praia e também em uma casa nas proximidades. Mesmo consentindo com os atos sexuais, a vítima tem déficit intelectual moderado, com prejuízo na capacidade de armazenar informações e discernir entre o certo e o errado.

Dia 30 de agosto – Suspeito de envolvimento em crime se apresenta à Polícia

Thiago Mendes Ribeiro se apresentou à Polícia Civil. Ele foi apontado como um dos envolvidos no crime que vitimou fatalmente o jovem Matheus Liberato de Oliveira, de 25 anos, no dia 28 em Ponte Vila, durante uma festa no sítio da família da vítima. O outro suspeito, Max Miller, continuava com mandado de prisão temporária expedido em desfavor dele e estava foragido.

23 de novembro – 29 pessoas são presas na “Operação Veneno na Lata”

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e de agentes da Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), desencadeada em Formiga, resultou na prisão de 29 pessoas e apreensão de um menor. A operação que recebeu o nome de “Veneno na Lata” teve como objetivo desarticular uma quadrilha que agia na região. O nome da ação faz referência à forma com que o crack é utilizado pelos usuários.

Dia 05 de dezembro – Falso policial civil que vendia CNH é preso em Formiga

Um homem, de 34 anos, que se passava por policial civil de Belo Horizonte e oferecia Carteiras de Habilitação falsificadas a várias pessoas, no valor de R$2.200, foi preso em Formiga. O suspeito foi flagrado com R$4.600 em dinheiro, várias cópias de documentos de identidade, comprovantes de residência e fotografias de possíveis vítimas do golpe.

Dia 8 de dezembro – Bandidos explodem agência bancária de Formiga

Duas agências bancárias foram alvo de bandidos, agência do Banco Santander e da Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica, os indivíduos não conseguiram explodir a bomba e fugiram deixando o artefato em um caixa eletrônico. Todo o perímetro da praça Getúlio Vargas precisou ser interditado para a retirada do explosivo. Já na agência do Banco Santander, todos os caixas e o interior da agência ficaram danificados. O gerente do banco informou que os bandidos levaram dinheiro somente de um caixa, mas ele não soube informar a quantia.

ESPORTE

Dia 20 de janeiro – Vila Esporte Clube completa 80 anos

O Vila Esporte Clube completou 80 amos. Para comemorar a tão importante data de glórias e vitórias, a diretoria do clube, juntamente com famílias vilenses, amigos e agregados participaram de uma missa em ação de graças, na igreja Imaculada Conceição.

Dia 13 de fevereiro – FEC estreia no Campeonato Mineiro

O Formiga Esporte Clube (FEC) estreou no mais importante campeonato do ano para o clube formiguense: o Campeonato Mineiro Módulo II. Para se dar bem na competição, foram feitas várias contratações, além de treinos pesados e jogos treinos com importantes clubes mineiros.

Dia 26 de março – FEC perde para o Araxá e está eliminado do Módulo I

As equipes se enfrentaram no Estádio Juca Pedro pela última rodada da primeira fase do Módulo II do Campeonato Mineiro. O FEC perdeu para o Araxá pelo placar de 4x1 e foi eliminado.

Dia 06 de maio – Formiguense é campeão brasileiro de jiu-jitsu

O formiguense Rodnei Barbosa conquistou, no dia 1º de maio, o pódio no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2016. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e ocorreu entre os dias 27 de abril e 1º de maio, em Barueri/SP.

Dia 13 de maio – Atleta formiguense conquista vaga em time de futebol alemão

O formiguense Ivens Augusto de Oliveira, de 21 anos, conquistou uma vaga de goleiro no time alemão VFL Eschhofen. O atleta, que desde os sete anos joga como goleiro, passou também pelos grandes times mineiros.

Dia 15 de maio – Formiguense participa de revezamento olímpico

O formiguense Cláudio Bernardes participou da passagem da Tocha Olímpica Rio 2016, em São João del-Rei. Milhares de pessoas lotaram as ruas da cidade para acompanhar o tour.

Dia 02 de agosto – Ex-aluno do Tatame do Bem conquista campeonato nos Estados Unidos

O mineiro Guilherme Luciano da Silveira (Pirulito), de 23 anos, que morou em Formiga e fez parte da equipe Tatame do Bem se sagrou, campeão no Naga North American na cidade Wildwood, em New Jersey, nos Estados Unidos.

Dia 28 de agosto – FEC conquista o título do Campeonato da Cidade

O Formiga Esporte Clube foi o grande vencedor do Campeonato da Cidade categoria sub-20. O segundo jogo foi no estádio Juca Pedro. O FEC venceu o Vila Esporte Clube por 3x2.

Dia 12 de setembro – Formiguense se destaca como árbitro da CBF

O formiguense Ronei Cândido Alves, que já atuou na Federação Mineira de Futebol ( FMF) e foi indicado para o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início do ano, realizando um sonho antigo, foi destaque no site especializado em arbitragem Voz do Apito.

Dia 07 de outubro – Formiguense é convocado para a Seleção Brasileira de Voleibol Sub-21

O atleta formiguense Daniel Figueiredo Mascarenhas foi convocado pela Confederação Brasileira de Voleibol para disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria. Daniel Mascarenhas tem 19 anos e mede 2,012 metros. O formiguense iniciou sua carreira como atleta no Minas Tênis Clube (MTC), em Belo Horizonte, em fevereiro de 2012.

Dia 30 de outubro – Formiguense de oito anos é tricampeão mineiro mirim de jiu-jitsu

Com apenas oito anos, o formiguense Heitor Arantes Sousa conquistou o tricampeonato mineiro de jiu-jitsu na categoria mirim. A competição, organizada pela Federação de Jiu-Jitsu de Minas Gerais (FJJ-MG), ocorreu em Piumhi.

Dia 16 de novembro – Formiguense estreia na liga americana universitária de basquete

O formiguense Túlio Henrique Silva, de 20 anos, estreou pela equipe South Florida pela liga americana universitária de basquete. Túlio despontou no basquete ainda aos 14 anos. Desde então ele passou pelo Olímpico, em Belo Horizonte e fez parte de seleções estaduais e nacionais.

Dia 16 de dezembro – FEC desiste de disputar o Módulo II do Mineiro 2017

O Formiga Esporte Clube (FEC) anunciou a desistência da participação no Módulo II, do Mineiro 2017. Por meio de nota enviada à Federação Mineira de Futebol (FMF), o presidente do Formiga, Arnaldo Gontijo, alegou “dificuldades financeiras”.

Dia 17 de dezembro – Vila é o grande campeão da Copa Super Craque

O Vila Esporte Clube conquistou o título da Copa Super Craque sub-17. O time venceu o Bela Vista, de Cláudio, nos pênaltis pelo placar de 4x2. O artilheiro do campeonato foi o jogador do Vila , Gabriel Oliveira, com 4 gols. O Vila sofreu apenas dois gols em 9 jogos.