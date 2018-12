O portal Últimas Notícias fez uma seleção com as 225 reportagens mais lidas de 2018. As matérias sobre acidentes foram as mais lidas pelos leitores, seguidas pelas de homicídios e policiais.

A greve dos caminhoneiros realizada em maio, divulgação de concursos públicos, dentre eles o da Prefeitura, Saae e Previfor também ficaram entre as mais acessadas pelos internautas.

Confira a listagem feita em 45 semanas:

5 de janeiro

Acidente com vítima fatal interdita trânsito na MG-050 https://goo.gl/s4K6i1 2. Motorista morre em acidente na BR-354https://goo.gl/urgonQ 3. Veja aqui qual é o valor do IPVA de seu carro em 2018 https://goo.gl/DyvHau 4. Ex-vereador, Marquinho do PT, morre aos 50 anos https://goo.gl/pt9jkR 5. Formiga: Número de homicídios em 2017 supera os registrados em 2016 https://goo.gl/xyspWV

12 de janeiro

Possibilidade de enchente apavora lojistas na região central de Formiga https://goo.gl/6ErzEX

2. Duplo homicídio é registrado na comunidade de Frazões https://goo.gl/QdNJQJ

3. Duas mulheres são assaltadas na zona rural de Formiga https://goo.gl/oWWehV

4. Vídeo flagra moto andando na contramão de BR e batendo em carro https://goo.gl/He2FAp

5. Três são presos com notas falsas no Centro de Formiga https://goo.gl/TdYv8i

19 de janeiro

Mulher é atropelada no Centro de Formigahttps://goo.gl/DGj18x

2. Forte chuva causa estragos no Centro de Formiga https://goo.gl/rZZAnH

3. Motorista e passageiro de caminhão ficam reféns por 5 horas durante assalto https://goo.gl/e3Kh6V

4. Em Formiga: confira dias e horários de vacina contra a febre amarela https://goo.gl/ojPkiE

5. Hipertensos devem procurar médico antes de se vacinar https://goo.gl/QwkUUW



26 de janeiro

Coca-Cola é condenada a indenizar consumidora de Formiga que achou ‘corpo estranho’ em garrafahttps://goo.gl/AqQyxw

2. Motoristas de Formiga se envolvem em acidente no trevo de Pains https://goo.gl/977WL9

3. Quatro jovens são presos em Formiga por ameaça https://goo.gl/8NZLhn

4. Cinco adolescentes são apreendidos por furtar escola em Formiga https://goo.gl/3pHBJc

5. Acidente envolvendo motociclista inabilitado e embriagado é registrado na MG-050https://goo.gl/Zum5n6



2 de fevereiro

1.Morre Pitty, ex-líder da Ekipiratahttps://goo.gl/8r2QKU

2. Fornecimento de água será suspenso na sexta em Formiga https://goo.gl/BNdHUQ

3. Andarilho é agredido por populares, após ser acusado de roubo https://goo.gl/B412cf

4. Polícia Civil identifica suspeitos de vários furtos de animais na região https://goo.gl/AbQpv2

5. Prefeito cancela contrato de pavimentação asfáltica https://goo.gl/THLyZ5



9 de fevereiro

1.BR-354: motorista morre após carreta bater em barranco https://goo.gl/u1mUUQ

2. Caso Jaderson Teixeira x Aluísio Veloso e Joyce Alvarenga https://goo.gl/HYoYYm

3. Cemig abre inscrições para preencher 109 vagas com salários de até R$7.965 https://goo.gl/kJjZL6

4. Ladrões arrombam agência bancária e matam morador em São Sebastião do Oestehttps://goo.gl/hMhKaH

5. Facebook é condenado a indenizar mãe e filha em Formiga https://goo.gl/8Ei5K9

16 de fevereiro

Jovem é assassinado a tiros em Furnasturhttps://goo.gl/u1fLJa 2. MP investiga se há relação entre assassinato e realização de evento de carnavalhttps://goo.gl/aen444 3. Polícia Civil pede prisão preventiva de suspeito de homicídio em Furnastur https://goo.gl/cm3ko9 4. BR-354: grave acidente entre carreta e camionete deixa dois feridos https://goo.gl/x4tPz7 5. Procon de Formiga orienta consumidor sobre produto estragado https://goo.gl/NZLg7Q 2 de março Acidente entre Formiga e Candeias deixa dois mortos e três feridos https://goo.gl/5bUwSD 2. PM divulga informações sobre atropelamento na avenida Paulo Lins https://goo.gl/ksSamK 3. Em Formiga: acidente na BR-354 deixa três feridos https://goo.gl/Xose6S 4. Carreta capota após colisão na BR-354, em Arcoshttps://goo.gl/XPp4UX 5. Servidores da Penitenciária de Formiga entram em greve https://goo.gl/Zf7pEi 9 de março 1. Mototaxista é esfaqueado durante corrida na zona rural de Formiga https://goo.gl/R3SRH1 2. Ourivesaria é arrombada no Centro de Formigahttps://goo.gl/bpaqC4 3. Destruição da Síria é cumprimento de profecia bíblica? https://goo.gl/mZA4Jm 4. Médicos de PSFs poderão ser dispensados em virtude da falta de recursos https://goo.gl/qJg4qi 5. Funcionária é alvo de furto na Câmara de Formiga https://goo.gl/kZC8eB 16 de março Mãe denuncia escola de Formiga, após filha sofrer queda e família não ser informadahttps://goo.gl/itHTrz 2. Casal é preso com grande quantidade de drogas em Formiga https://goo.gl/v8scav 3. Idosa é atropelada no Centro de Formigahttps://goo.gl/EAMUoz 4. Inscrições para concurso da Cemig terminam na terça-feira https://goo.gl/ehZ3ZH 5. Cruzeiro fará seletivas em Formigahttps://goo.gl/KgRt7L

29 de março

1. Trem descarrila e tumultua trânsito em Formigahttps://goo.gl/YCQkno

2. Grupo é preso por tráfico de drogas no Terminal Rodoviário https://goo.gl/rW4Xze

3. Vereador sai em defesa de moradores do Engenho de Serra https://goo.gl/Zxg14Y

4. Lei que proíbe tráfego noturno de locomotivas em Formiga entra em vigor no dia 9 https://goo.gl/i3GJkr

5. Divulgadas as atrações da 53ª Expo Formigahttps://goo.gl/wHxhbu

6 de abril

1. Acidente na BR-354 em Arcos deixa uma vítima fatal https://goo.gl/YUNaMA

2. Informação de que vídeo sobre a prisão de Temer é vírus que formata celular é boatohttps://goo.gl/K3S2tf

3. Em Formiga: dois acidentes são registrados em rodovias na tarde desta terça https://goo.gl/QsRWy5

4. Mais dois acidentes são registrados em Formiga em decorrência da chuva https://goo.gl/pnV8dm

5. Prefeitura de Arcos divulga edital de concurso público https://goo.gl/qCjZds



13 de abril

Grave acidente entre ônibus e duas carretas é registrado na BR-354 https://goo.gl/LjCkV2 Falha da Prefeitura ao sinalizar obra na Vargem Grande pode ter acidente https://goo.gl/pBW7Db 3. Caminhoneiro provoca acidente na BR-354 e foge do local https://goo.gl/675YQ7 4. Criminosos explodem bancos, trocam tiros com a polícia e queimam ônibus em rodovia em Passoshttps://goo.gl/zPxXhF 5. Em Formiga: Homem estupra criança, ameaça militares de morte e instiga cão a mordê-loshttps://goo.gl/E49KHv 20 de abril Condutor embriagado provoca acidente na BR-354 em Formiga https://goo.gl/8qcBSZ 2. Acidente entre motocicleta e bicicleta é registrado no centro de Formiga https://goo.gl/rwbV5y 3. PM prende quadrilha que teria explodido caixas eletrônicos em Pains https://goo.gl/WUHx2N 4. Casal é surpreendido por bandidos armados nos Quartéis https://goo.gl/LTz3k4 5. Grande quantidade de droga é apreendida no bairro Quilombo, em Formiga https://goo.gl/T1nW6b 27 de abril 1. Bombeiro de Formiga capota carro na MG-170 em Arcos https://goo.gl/mEmDgc 2. Dois jovens ficam feridos em acidente no Terminal Rodoviário https://goo.gl/rA2Z4i 3. As 15 Piores Cidades para Viver em Minas Geraishttps://goo.gl/YMtz5o 4. BR-354: Colisão frontal próxima à Candeias deixa uma vítima fatal https://goo.gl/xTL6BS 5. Há indícios de volta da velha prática das “capitanias hereditárias” https://goo.gl/of25f2 4 de maio 1. As 15 Piores Cidades para Viver em Minas Geraishttps://goo.gl/YMtz5o 2. Homem morre em acidente na BR-354 em Formiga https://goo.gl/hBWBdv 3. Formiguense morre em acidente em Goiáshttps://goo.gl/A1HPZk 4. Homem é atropelado na MG-050 em Formigahttps://goo.gl/pRQTDi 5. Homem é preso por anunciar blitz em grupo de WhatsApp em Arcos https://goo.gl/uhxRg8



11 de maio

1 de junho

1. PM escoltará caminhões de combustível e gás para abastecer Formiga https://goo.gl/VHus3Y

2. Abastecimento em postos de combustíveis será limitado https://goo.gl/tc2t3S

3. Após fim da greve, abastecimento vai demorar 5 dias para voltar ao normal https://goo.gl/y9k1im

4. Formiguense participará de trabalhos de moda em Milão https://goo.gl/wzihf4

5. Chegada de combustível em Formiga já provoca filas https://goo.gl/kDeGKq

1 de junho

1. PM escoltará caminhões de combustível e gás para abastecer Formiga https://goo.gl/VHus3Y

2. Abastecimento em postos de combustíveis será limitado https://goo.gl/tc2t3S

3. Após fim da greve, abastecimento vai demorar 5 dias para voltar ao normal https://goo.gl/y9k1im

4. Formiguense participará de trabalhos de moda em Milão https://goo.gl/wzihf4

5. Chegada de combustível em Formiga já provoca filas https://goo.gl/kDeGKq

8 de junho

1. Desfile cívico marca o aniversário de 160 anos de Formiga https://goo.gl/Vpd3so

2. Corpo de recém-nascido é achado ainda com a placenta em sacola plástica https://goo.gl/c2Mrwy

3. PM cumpre dois mandados de busca e apreensão em Formiga https://goo.gl/jwzvY3

4. Homem embriagado se envolve em acidente e é preso https://goo.gl/b4Tn1v

5. Emater-MG publica novo edital do concurso público https://goo.gl/pbrygy

15 de junho

1. Autor de roubo a residência de músico em Formiga é preso em BH https://goo.gl/o2mVCU

2. STJ determina o prosseguimento de ação proposta pelo MP em desfavor de Geraldo Coutohttps://goo.gl/wo3Anc

3. Professores de seis escolas estaduais de Formiga paralisam aulas https://goo.gl/TpvLwP

4. Fornecimento de água será interrompido em sete bairros da cidade na quinta-feirahttps://goo.gl/b1tYZT

5. Dinheiro, documentos pessoais e celulares são furtados durante evento no Parque de Exposiçõeshttps://goo.gl/UXtcDd

22 de junho

1. Acidente é registrado no Centro de Formigahttps://goo.gl/WhwY8J

2. Médica formiguense começa a atender gratuitamente na Mão Amiga https://goo.gl/FFYRt4

3. Cinco são presos com grande quantidade de drogas no Novo Horizonte https://goo.gl/r36nug

4. Formiguense estreia na passarela da Semana de Moda Masculina de Milão https://goo.gl/PtbLnN

5. Homem morre soterrado enquanto trabalhava em canalização de esgoto em Córrego Fundohttps://goo.gl/q3TrpY

29 de junho

1. Prefeitura de Formiga lamenta falecimento de servidora https://goo.gl/zqVGqn

2. Definido calendário de pagamento do PIS-Pasephttps://goo.gl/Ctyuz5

3. Homem é preso com mais de 100 papelotes de cocaína, crack, maconha e haxixehttps://goo.gl/XFV8fA

4. Acidente entre carro e caminhão deixa 4 pessoas feridas em Arcos https://goo.gl/HYMSso

5. Homem é preso suspeito de castrar cães com faca de cozinha https://goo.gl/Sg2MZj

6 de julho

1. Empresário desaparecido é encontrado no sul de Minas https://goo.gl/9v4wYf

2. Jovem empresário desaparece a caminho do trabalho https://goo.gl/ECx12u

3. Jovem é preso após furtar estabelecimento comercial em Formiga https://goo.gl/iJpSpx

4. Acidente entre motocicleta e carreta é registrado na MG-050 https://goo.gl/vEuASV

5. Drogas com adesivos de “volte sempre” eram vendidas em barraca de churrasquinhohttps://goo.gl/WgtXNz

13 de julho

Falsa notícia de vendedores de colchões que roubam casas gera pânico em Formigahttps://goo.gl/HsFFFh Motorista passa mal e morre após acidente no Novo Horizonte https://goo.gl/LczS6G 3. Três ficam feridos após carro bater em barranco na BR-354 https://goo.gl/ENXodu 4. Boato de vendedores de colchão volta a circular em Formiga https://goo.gl/xZ9bJy 5. Titãs, Paula Toler e Erasmo Carlos são atrações do XXIV Festival de Inverno de Itapecericahttps://goo.gl/a9t9cb 20 de julho 1. Homem perde controle direcional e bate carro contra casa na Chapada https://goo.gl/BEo9yM 2. Motociclista sai ileso após grave acidente na Abílio Machado https://goo.gl/YfWTHt 3. Formiguense disputará o Mini Miss Brasilhttps://goo.gl/YGA5xU 4. Mulher morre em acidente na MG-050https://goo.gl/4nDNuw 5. Dez proprietários de veículos abandonados em ruas de Formiga são notificadoshttps://goo.gl/AcuykD 27 de julho 1. Polícia Civil prende agressor de “Bob Marley”https://goo.gl/w8fx8D 2. Jovem é assassinado no bairro do Rosáriohttps://goo.gl/CtY2VC 3. Carro é incendiado no bairro Ramiro Batista em Formiga https://goo.gl/W6QWmu 4. Formiguense é vice-campeã do Mini Miss Brasilhttps://goo.gl/8Jwjn5 5. Policiais morrem em acidente próximo a Nova Serrana https://goo.gl/hZN7RR 3 de agosto Mais de 30 pessoas ficam feridas em acidente com ônibus coletivo https://goo.gl/wGHgaK Acidente envolvendo três veículos é registrado na BR-354 em Formiga https://goo.gl/WYiLin 3. Lotes que serão vendidos pela Prefeitura estão mais baratos https://goo.gl/yTCntA 4. Suposta tentativa de sequestro de estudantes assusta população formiguensehttps://goo.gl/igQZN5 5. Veículo se choca contra barranco na BR-354https://goo.gl/2NhdRm 10 de agosto 1. Mulher morre após ser agredida dentro de casa em Piumhi https://goo.gl/Ugg1Ee 2. MG-050: acidente é registrado próximo ao posto Santa Cruz https://goo.gl/GzFgGW 3. Fazenda de café em Piumhi é flagrada com trabalho escravo https://goo.gl/gX8fgk 4. Homem morre após ser esfaqueado em Painshttps://goo.gl/aHCBxx 5. Motociclista morre em acidente com carreta na MG-050 https://goo.gl/Gsdv3v 17 de agosto 1. Acidente com coletivo é registrado em Formigahttps://goo.gl/Z1rFot 2. Acidente entre ônibus e duas carretas deixa um morto na BR-262 https://goo.gl/T2fEaj 3. Lei para o uso de senhas nas lotéricas “não pega” e autor da proposta pede sua revogaçãohttps://goo.gl/nxoL8V 4. Formiga receberá Festival de FoodTruck nesta semana https://goo.gl/7sdvuH 5. Prisão de assaltantes de banco que usavam “carreta da alegria” para esconder armas é fakenews https://goo.gl/HCeBni 24 de agosto 1. Assaltantes trocam tiros com a Polícia após roubo no Engenho de Serra https://goo.gl/6pB9pX 2. Em Formiga: divulgadas vagas para concurso da Prefeitura, Saae e Previfor https://goo.gl/GEWMja 3. Motociclista morre em acidente no Balneário de Furnas https://goo.gl/NAZCvm 4. Idoso dorme ao volante e capota carro na MG-050 https://goo.gl/1prnqG 5. Vídeo mostra momento exato de acidente com morte na BR-262 próximo a Luzhttps://goo.gl/HGxbQk 31 de agosto 1. Cinco pessoas sofrem tentativa de assalto no Ouro Verde https://goo.gl/KCU8eU 2. Polícia registra engavetamento na MG-050 em Formiga https://goo.gl/Gd4bVU 3. MPF ajuíza ação para obrigar Dnit a melhorar condições de trânsito na BR-354https://goo.gl/LRzrPU 4. Jovem de Capitólio morre em acidente na Argentina https://goo.gl/j9ECDB 5. Três UBSs de Formiga receberão novos médicoshttps://goo.gl/T7NBYa 14 de setembro

1. Casal de motociclistas morre em acidente na MG-050 https://goo.gl/hWbq3e

2. Pedido para encontrar dono de documentos no WhatsApp é boato https://goo.gl/SxSwzc

3. Mulher procura por parentes em Formigahttps://goo.gl/i2mZkZ

4. Homem é assassinado na Lajinhahttps://goo.gl/y5CWGA

5. Aumenta a oferta de emprego no Sine Formigahttps://goo.gl/N1wTdF



21 de setembro

1. Caminhoneiro é preso por provocar acidente na BR-354 https://goo.gl/xnD8pa

2. Prefeitura lança processo seletivo para farmacêutico e agente comunitário de saúdehttps://goo.gl/hgtpc7

3. Homem embriagado cai na rua e morre atropelado https://goo.gl/TRMirC

4. Caminhão parado na pista sem sinalização provoca acidente na MG-050 https://goo.gl/bS1gPE

5. Dois formiguenses sofrem acidente na BR-354https://goo.gl/ySdzS3

28 de setembro

1. Apostador formiguense fatura R$500 mil na Lotofácil https://goo.gl/kc4wuS

2. Casal morre em acidente na MG 050, em Formigahttps://goo.gl/Q3ptkw

3. Homem morre após queda de muro no Centro de Formiga https://goo.gl/Hi4NVS

4. BR 354: Dois morrem atropelados enquanto davam manutenção em carreta https://goo.gl/teYiNQ

5. Seis pessoas são presas com drogas em van de excursão https://goo.gl/R8HW2X

5 de outubro

1. Suspeito de abuso sexual no Rio de Janeiro é preso em Formiga https://goo.gl/FwkugW

2. Homem é atropelado na avenida Brasilhttps://goo.gl/D6iNzi

3. PM de Arcos se manifesta sobre vídeo de pastor agredindo esposa https://goo.gl/Tu3rGr

4. Carreta fica parcialmente tombada na região central de Formiga https://goo.gl/1M4xeH

5. Pastor que agrediu esposa em Arcos será investigado pela Polícia Civil https://goo.gl/ebGrZ1

11 de outubro

1. Acidente entre carro e carreta é registrado na BR-354 https://goo.gl/n5EFgA

2. Morre o fotógrafo Kiko Kostahttps://goo.gl/EUKzy5

3. Homem atropelado na avenida Brasil está em estado grave e será transferido para BHhttps://goo.gl/UbEmTZ

4. Confira os votos dos candidatos de Formiga nas eleições https://goo.gl/s14mE4

5. Chuva provoca queda de ponte no Sagrado Coração https://goo.gl/YW16us

19 de outubro

1. Formiguense morre em grave acidente na Marginal Pinheiros, em SP https://goo.gl/SbDEqU

2. Acidente entre Formiga e Pontevila deixa uma vítima fatal https://goo.gl/AJoXLh

3. Homem fica gravemente ferido em acidente entre Córrego Fundo e Formiga https://goo.gl/DwcBhb

4. Jovem morre afogado na represa de Furnashttps://goo.gl/qKujKR

5. Operação ‘Poltergeist’ é realizada em Formiga e Divinópolis https://goo.gl/gVsBDt

26 de outubro

1. Aposta de Formiga fatura R$82 mil na Lotofácilhttps://goo.gl/tfFAKF

2. Jovem é assassinado em Córrego Fundohttps://goo.gl/MSWNDi

3. Thiago Pinheiro é condenado em 1ª Instância em ação movida pelo MPF https://goo.gl/J4ctYv

4. Bairro Santo Antônio: Jovem é preso após esfaquear o pai https://goo.gl/Nw1ZHC

5. Corpos dos sertanejos Fábio& Guilherme serão sepultados em Passos https://goo.gl/AEytCq

9 de novembro

1. Secretária de Saúde e motorista da Prefeitura de Formiga morrem em acidente na MG 050https://goo.gl/4qVzbw

2. Jovem é assassinado no Geraldo Velosohttps://goo.gl/tTorjL

3. Joalheria é alvo de bandidos em Formigahttps://goo.gl/dJj7WF

4. Jovem de 21 anos morre em acidente na BR 354https://goo.gl/WfgFbj

5. Dois graves acidentes são registrados na MG 050 na tarde dessa sexta-feira https://goo.gl/7hn12L

23 de novembro

1. Jovem sofre acidente ao escorregar de paredão em Capitólio https://goo.gl/AmXDMj

2. Dez são presos por caça ilegal e porte irregular de arma de fogo https://goo.gl/kLhjKq

3. Comerciante é preso por tráfico de drogas em Formiga https://goo.gl/scbcFZ

4. Jovem suspeito de matar cinco pessoas em acidente na MG-170, em 2014, é preso em BHhttps://goo.gl/rzYYKE

5. Autor do assassinato de personaltrainer em Formiga será julgado na próxima semanahttps://goo.gl/kGkoPN

30 de novembro

1. Autor de assassinato de educador físico em Formiga é condenado https://goo.gl/cVGpND

2. Prefeitura abre procedimento para apurar suposta agressão de cão por servidor municipalhttps://goo.gl/Xda6zW

3. Preso um dos homens mais procurados de Minas Gerais https://goo.gl/s6aMjn

4. Jovem é preso após assaltar mulher em Formigahttps://goo.gl/uN9zNA

5. Veículo furtado em Córrego Fundo é recuperado em Formiga https://goo.gl/4ieauV

7 de dezembro



1. Divulgada classificação dos inscritos na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensinohttps://goo.gl/TbyxNt

2. Morador de rua almoça em restaurante fino de Belo Horizonte, paga a conta e relato viralizahttps://goo.gl/veMC45

3. Arcos: 29 pessoas são detidas e sete veículos apreendidos por perturbação do sossegohttps://goo.gl/xHa3d9

4. Menores matam jovem e abandonam corpo na zona rural de Arcos https://goo.gl/ZPjSmX

5. Acidente na BR-354 deixa uma vítima fatalhttps://goo.gl/btifKm

14 de dezembro

1. Sine oferece 15 novas vagas de empregohttps://goo.gl/6QgAfv

2. Formiguense se forma em odontologiahttps://goo.gl/cVdJSr

3. Em Formiga: divulgado edital dos concursos da Prefeitura, Saae e Previfor https://goo.gl/o4ApHW

4. Cavalo é pintado por ladrões que o furtaram em Passos https://goo.gl/NTTk6W

5. Dois jovens são presos por tráfico de drogas em Formiga https://goo.gl/XEpxeE

21 de dezembro

1. Três crianças morrem em acidente em Pimentahttps://goo.gl/ksySZE

2. Empresa de crédito consignado em Formiga é alvo de ação da Polícia Civil https://goo.gl/29PBFh

3. Secretaria de Saúde tranquiliza população sobre casos de sarna em Formiga https://goo.gl/jwf4za

4. Jovem é roubada dentro de agência bancária em Formiga https://goo.gl/C6hh1i

5. Em Formiga: divulgado edital dos concursos da Prefeitura, Saae e Previfor https://goo.gl/A9CXTE