Na manhã desta quarta-feira (30), o Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste), José Márcio Zanardi, se reuniu virtualmente com a comissão organizadora do Concurso Público com editais nº 004 e 005/2019.

Ficou decidido que serão retomadas as próximas etapas, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e os Comitês Regional e Municipal para enfrentamento do Novo Coronavírus. O cronograma será disponibilizado na próxima semana, portanto os Candidatos devem ficar atentos ao site do CIS-URG e Instituto FIP para não perderem a data.