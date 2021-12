Cidades históricas de Minas Gerais não vão realizar festas de carnaval em 2022. Os municípios também decidiram não promover comemorações no Réveillon. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (10), após reunião da Associação das Cidades Históricas em Ouro Preto, na Região Central de Minas.

A decisão foi tomada em conjuntos por 30 Prefeituras que integram o movimento. “A saúde é sempre prioridade dos nossos governos. Algumas cidades têm vacinação concluída, mas precisamos ter cuidados com as aglomerações, grandes eventos”, afirmou o presidente da associação e prefeito de Itapecerica, Wirley Reis.

A favor do cancelamento das atividades pesou o cenário de incerteza em relação à pandemia da Covid-19, e a suspensão das festividades em Belo Horizonte. Apesar da não realização das comemorações, os municípios garantem que permanecerão abertos aos turistas. “Não vamos realizar e apoiar grandes aglomerações, mas cidades não estarão fechadas ao turismo. Vamos incentivar o turismo cultural, esportivo, cicloviário e rural, porque o turismo é primordial para o desenvolvimento das nossas cidades”, complementou Reis.

Na avaliação do prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, caso as cidades históricas optassem pela realização do Réveillon e Carnaval, haveria um risco grande do registro de aglomerações. “Muitos moradores já pediam a não realização. E Belo Horizonte não promover o Carnaval nos deixaria em vulnerabilidade enorme para receber um fluxo tremendo de pessoas”, acrescenta.