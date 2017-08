Prefeitos, vereadores e representantes das cidades integrantes do Consórcio Intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande – Cicanastra, reuniram-se na terça-feira (22) na Prefeitura de Córrego Fundo para tomada de decisões.

Na pauta, constavam assuntos como a deliberação sobre a aprovação do orçamento público do consórcio, o contrato de rateio e sobre a aquisição e sondagem dos terrenos onde poderá ser implantado o Aterro Sanitário que atenderá os municípios consorciados, sendo em Piumhi e Campo Belo.

Participaram da reunião prefeitos e representantes dos municípios consorciados: Aguanil, Campo Belo, Cana Verde, Capitólio, Córrego Fundo, Cristais, Doresópolis, Perdões, Piumhi, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, São Roque de Minas e Vargem Bonita.

O presidente do Consórcio, José Eduardo Terra Vallory, prefeito de Capitólio, tratou dos temas em pauta para deliberação e fez um breve histórico do processo de arranjo territorial feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana (SEDRU), atual Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional (SECIR), até o momento presente sobre as realizações do Cicanastra.

Segundo informou, haverá uma reunião na Secir para tratar sobre as análises dos terrenos onde serão implantados os Aterros Snitários. A previsão é de que a etapa da sondagem dos terrenos seja concluída até a próxima semana.

A etapa seguinte dos consorciados é o encaminhamento de projeto de lei para as Câmaras Municipais aprovarem uma abertura de crédito adicional especial para custeio das despesas relativas ao rateio apresentado na reunião.

A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, destacou que foi muito positiva a realização da reunião do Cicanastra no município. “É importante essa relação com os municípios consorciados que, conhecendo a realidade um do outro, podem estabelecer novas parcerias e encontrar soluções conjuntas para problemas comuns. A reunião foi muito produtiva e esperamos que em breve possamos contar com um aterro sanitário adequado à correta destinação dos resíduos sólidos”, disse.