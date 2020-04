A reunião extraordinária desta quinta-feira (23) na Câmara de Divinópolis terminou sem acordo por falta de quórum.

Durante 3h30, os parlamentares discutiram sobre a proposta que revisa o subsídio dos vereadores para o salário mínimo na próxima Legislatura. O projeto teve uma emenda da vereadora Janete Aparecida (PSD) aprovada que prevê a redução de 25% dos subsídios.

Após encerrar a reunião por não ter a presença mínima de nove vereadores, o presidente Rodrigo Kaboja (PSD) informou que vai convocar um novo encontro onde as propostas que ficaram pendentes possam ser debatidas e votadas.

Posse

Na abertura da Ordem do dia, o suplente, Carlos Eduardo Magalhães (Republicanos) foi empossado para ocupar a cadeira deixada pelo ex-vereador Sargento Elton (Patriota). Ele foi convocado pela Mesa Diretora da Câmara, por meio do presidente Rodrigo Kaboja (PSD), e fez uso da Tribuna Livre, onde prestou juramento e assumiu as atividades parlamentares.