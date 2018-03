A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, já está estudando a viabilidade de realização do Carnaval em 2019 em Formiga. Para planejar a festa, o secretário da pasta, Alex Arouca, convida todos os dirigentes ou organizadores de agremiações carnavalescas (novas ou tradicionais) e aqueles que querem formar blocos para participar de uma reunião no dia 20 de março.

O encontro está marcado para as 17h, na sede da secretaria, que fica na Casa do Engenheiro. O objetivo do encontro, segundo Alex, é tratar a possibilidade de realização de um concurso/desfile de blocos caricatos no Carnaval do ano que vem.