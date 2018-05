Os servidores municipais Enderson Eugênio e Yan Fernandes representaram Formiga na reunião técnica da fase microrregional dos Jogos do Interior de Minas (Jimi 2018), realizada na sexta-feira (11) em Pitangui.

O encontro teve como objetivo confirmar as equipes participantes, fazer o sorteio do chaveamento, sanar dúvidas sobre regulamento e solucionar questões técnicas e logísticas da competição.

A fase microrregional ocorrerá entre os dias 30 de maio a 3 de junho, em Pitangui. Formiga participará da competição nas modalidades de futsal, handebol, basquete e voleibol masculino, totalizando aproximadamente 50 atletas.

Já a fase regional da competição será realizada em Formiga, entre os dias 5 a 9 de setembro, quando a cidade receberá cerca de mil atletas.

O secretário municipal de Educação e Esportes, Cid Corrêa, ressaltou a importância de Formiga sediar o evento. “Há vários anos não sediávamos esta fase. Trazer a fase regional para o nosso município foi uma grande conquista. Os nossos atletas poderão jogar com a presença de seus familiares e torcedores, além de estarmos movimentando todo o comércio local”.

Entre os principais objetivos com a realização do JIMI no município é o desenvolvimento do potencial esportivo, econômico, cultural e turístico de Formiga. “Ele irá gerar empregos temporários e permanentes e mobilizará toda a comunidade esportiva em torno da realização dos jogos, especializando-a para o desporto de alto rendimento, criando condições para a melhoria e qualificação do profissional do esporte, abrangendo aspectos de gestão, orientação e prática esportiva”, informou Cid.

O “Minas Esportiva/Jogos do Interior de Minas” é um programa esportivo de integração entre municípios do interior e da capital do Estado e faz parte do projeto estruturador do Governo de Minas Gerais. Tem por finalidade desenvolver o intercâmbio social e esportivo e difundir a prática das várias modalidades esportivas.