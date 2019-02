De recesso parlamentar desde o fim do ano passado, a Câmara Municipal de Formiga retomará suas reuniões ordinárias na segunda-feira (4).

A sessão ocorrerá a partir das 19h e será transmitida ao vivo pelo site do Legislativo, o www.camaraformiga.mg.gov.br, e pelo canal do Youtube “Câmara Formiga”.

Durante o período de recesso parlamentar, as atividades internas da Câmara continuaram normalmente, assim como o trabalho dos vereadores no dia a dia, fiscalizando e elaborando alternativas para melhorar a vida do cidadão formiguense.